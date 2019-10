Care sunt cele mai cunoscute diferente dintre piesele de drujba Stihl si Husqvarna

Ziare.

Acestea ultimele au lame mai scurte, motoare mai mici si carcase de plastic, pentru a le usura din greutate. In schimb, cele profesioniste sunt mai grele, fiind construite pentru taietori de lemne, peisagisti, padurari si alti specialisti in domeniul lemnului si a cherestelei.Prin urmare, daca ai nevoie de piese pentru drujba Stihl sau Husqvarna, vino la Roco Piese si descopera cea mai buna oferta de pret!Piesele sunt originale sau perfect compatibile, iar stocul cuprinde o multitudine de modele si dimensiuni de drujbe, astfel incat sa poata satisface orice nevoie! Iar pentru a descoperi care sunt diferentele majore dintre piesele celor doua marci, citeste in continuare articolul!Drujbele pentru uzul casnic au un motor de dimensiuni mai mici, undeva sub 55cc, avand lame de 18 sau 20 de inci. Cele profesionale, in schimb, pot avea motoare care ajung chiar la 100cc, avand o putere mai mare de taiere, care se cere pentru doborarea arborilor de mari dimensiuni.Avand carcase din aluminiu sau magneziu, se bucura de o mai mare durabilitate. De asemenea, pinioanele sunt adaptate la cerintele drujbelor profesioniste, iar la cele fara dinti vei putea schimba doar rotita motrica, fata de schimbarea completa a ambreiajului in cazul pinioanelor cu dinti.Aceasta piesa de drujba este de o mare importanta, mai ales daca planuiesti sa folosesti drujba pentru perioade indelungate, fara a trebui sa alimentezi mereu. De regula, dintre aceste piese de drujba, cele Husqvarna au un rezervor mai voluminos, ceea ce conduce la mai putine intreruperi in timpul lucrului.Cu toate acestea, aminteste-ti ca atunci cand rezervorul este plin, drujba va fi mai grea. Astfel, acest aspect tine mai mult de preferintele tale, decat de performantele propriu-zise.Probabil ca ai auzit pana acum pe cineva care spunea ca piesele de drujba Husqvarna rezista chiar si zeci de ani. Acest lucru nu inseamna insa ca piesele de drujba Stihl sunt mai prejos in termeni de calitate, ci doar ca este greu sa concurezi cu o companie care a facut istorie, Husqvarna existand inca din anii 1600.In aceasta categorie, Stihl detine avantajul. Comparand doua drujbe de aceeasi capacitate si cu performante asemanatoare, drujbele Stihl sunt alternativa perfecta cand vine vorba de modele care functioneaza cu benzina.Desigur, exista multe marci care au preturi mult mai reduse, insa raportand pretul la calitate, atat drujbele, cat si piesele de drujba Stihl sunt competitori reali pentru uneltele si piesele de drujba Husqvarna.Comparand drujbele Husqvarna cu cele Stihl, putem spune ca puterea variaza in functie de model si, bineinteles, de tipul de motor. Cu toate acestea, luand in calcul experientele utilizatorilor, putem ajunge la concluzia ca marca de drujba Husqvarna este mai potrivita pentru profesionisti, pe cand drujbele Sithl sunt ideale pentru a fi folosite in gospodarii.In "lupta" dintre piesele de drujba Stihl si Husqvarna, am descoperit ca primele nu necesita atat de multa mentenanta, iar orice novice intr-ale motoarelor de drujba poate identifica si repara cu usurinta majoritatea problemelor.Asadar, oricand ai nevoie de piese de drujba Stihl sau Husqvarna, le poti comanda de la www.RocoPiese.ro ! Te asteptam cu o oferta de preturi irezistibila, multe reduceri si livrare rapida, oriunde in Romania!