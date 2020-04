Cea mai mare expo-conferinta dedicata developerilor si pasionatilor de tehnologie din Romania se muta in mediul online

Ziare.

Cunoscut ca un eveniment de referinta dedicat comunitatii IT&C, noua experienta DevTalks Reimagined va avea loc pe 10-12 iunie si va reuni peste 4.000 de programatori, pasionati de tehnologie, reprezentanti ai companiilor de top din Romania si peste 100 de speakeri locali si internationali de la companii precum: Microsoft, Oracle, SAP, Bolt, Bloomberg, Facebook, Amazon Web Services sau IBM Watson.Prima editie DevTalks a fost organizata in anul 2014, obiectivul conferintei fiind acela de a contribui la dezvoltarea comunitatii IT&C din Romania.In acest an evenimentul va reuni cele 2 editii fizice, DevTalks Bucuresti si DevTalks Cluj, devenind astfel cel mai mare eveniment din mediul online dedicat developerilor si pasionatilor de tehnologie. DevTalks Reimagined se va extinde pe parcursul a 3 zile, oferind o noua experienta pentru comunitatea IT&C din Romania.In plus, odata cu extinderea evenimentului pe perioada celor 3 zile, DevTalks Reimagined, va mari aria de acoperire la nivel national, cu focus pe orase precum:dedicate prezentarilor tehnice despre cele mai dorite tehnologii si inovatii din industria IT&C, pe teme precum: Web, DevOps, CodeClash, Java, SAP, Product Management, Data Landscape, Security, Mobile, QA & Testing sau Embedded;in care participantii pot crea cea mai buna experienta de inovare tech precum: Python Area, Women in Tech Area, Digital Area, Artificial Intelligence Area, Fintech Area, Tech Edu;- zona dedicata concursurilor si quizurilor dedicate unei noi experiente de care participantii se pot bucura timp de 3 zile in mediul online. Organizatorii sunt increzatori ca aceasta metoda de relaxare este o modalitate in plus de a oferi participantilor o fereastra de a inova, de a se conecta la comunitate si de a avea acces la premii cat mai atractive;- zona dedicata interactiunii tuturor participantilor unde pot interactiona cu reprezentantii companiilor, speakerii sau organizatorii evenimentului;- sectiuni dedicate si personalizate prin intermediul carora companiile isi pot crea propriile experiente in cadrul evenimentului;- zona in care sunt disponibile galerii foto, live-uri, articole, resurse de learning etc.;- unde se vor desfasura workshopurile cu speakeri internationali de top;- zona in care start-up-urile vor avea standuri virtuale, iar prin intermediul chat-ului pot stabili intalniri in sectiunea Investors Rooms.Agenda evenimentului va reuni peste 100 de speakeri, lideri si profesionisti locali si internationali printre care se numara:- Data Scientist with User Research and Design team for Data & AI @ IBM Watson;- Senior Java Technologist @ Microsoft;- Senior Technical Evangelist @ Amazon Web Services;- Lead Developer;- Streaming Platform Lead @ Bolt;- Co-founder and editor-in-chief @ Smashing Magazine;- Technology Evanghelist & Tedx Speaker;- Digital Innovation Lead for Premium Engagement MEE @ SAP;- senior researcher in the Quantitative Financial Research Group @ Bloomberg LP;- Co-founder of the National Academy of Innovation and Creativity;- Java/Groovy developer and a Java Champion @ Oracle;- Developer Advocate @ Elastic.Pentru mai multe detalii si informatii despre accersul la editia online a evenimentului, persoanele interesate pot accesa pagina oficiala DevTalks Reimagined sau la sectiunea dedicata proiectului pe www.hipo.ro.Experienta DevTalks Reimagined de anul acesta este realizata cu sprijinul partenerilor: ING Bank, in calitate de Main Partner, este partenerul principal al evenimentului pe toata durata celor 3 zile. De asemenea, in calitate de parteneri la eveniment vor fi prezenti siCatalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding.In cei 14 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum:, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc la nivel national in Bucuresti, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Craiova si online, pe www.hipo.ro , eveniment care reuneste 2.000 de profesionisti IT pasionati de Web, Java, Security, Big Data & Cloud, DevOps, Emerging Tech, Product Management, Digital Transformation, Mobile, QA&Testing si SAP, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 250 de tineri romani;, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care candidatii le au de la acestia.