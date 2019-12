China interzice difuzarea de fake news create cu ajutorul inteligentei artificiale

Ziare.

Masura, anuntata vineri de Administratia pentru ciberspatiu (CAC) si care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2020, prevede ca orice incalcare a noilor reguli sa fie tratata ca infractiune. Administratia chineza pentru ciberspatiu nu precizeaza si pedepsele aplicabile in astfel de cazuri.Textul stipuleaza ca nici furnizorii si nici utilizatorii de servicii video si audio online nu sunt "autorizati" sa foloseasca noile tehnologii cum sunt Deep learning sau realitatea virtuala pentru a crea, distribui si difuza "fake news".Totodata, toate documentele audio sau video realizate folosind tehnici de inteligenta artificiala sau realitate virtuala va trebui sa fie insotite de avertismente clare adresate utilizatorilor.CAC insista asupra pericolului reprezentat de "deepfake", care permite proliferarea de materiale video trucate si hiperrealiste pe Internet.Astfel de tehnologii de inteligenta artificiala pot "perturba ordinea sociala si aduce atingere intereselor populatiei, creand riscuri politice si avand un impact negativ asupra securitatii nationale si stabilitatii sociale", avertizeaza agentia.O aplicatie mobila chineza de trucaj video, Zao, care permitea inlocuirea fetei utilizatorului cu cea a unor staruri de cinema sau alte celebritati s-a bucurat de un urias succes in septembrie, dar a atras si un val de critici privind potentiale incalcari ale dreptului la viata privata, iar creatorii sai au fost nevoiti sa promita ca vor retrage de pe servere toate continuturile sterse de utilizatori