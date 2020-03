COVID-19: Imprimantele 3D si robotii adaptati la biohazard pot salva vieti, daca medicii si IT-istii isi dau mana. Virtual, desigur

Foto: Facebook/Cristian Fracassi

Ideea se raspandeste cu viteza

"Alfabetizarea tehnologica si digitala, la fel de importanta ca si alfabetizarea functionala"

"Toti vrem sa ajutam, cu tot ce-i posibil, in lupta cu coronavirusul"

"Medicii definesc problemele, noi le putem, partial, rezolva"

"Mergem sa ne odihnim acum, iar de maine pornim la treaba!"

Roboti pentru mediul nuclear, adaptati de cercetatori romani la COVID-19

Romeo Decu, CEO la Centrul de Cercetari in Termodinamica si Informatica

In Europa, un prim semnal a fost dat in Italia, tara atat de greu incercata de COVID-19. Lipsa de valve pentru ventilatoarele care ajutau pacientii sa respire a impins un jurnalist de la Giornale de Brescia catre fondatorul unei companii de tehnologie, care a venit la spital cu o imprimanta 3D si in cateva ore a printat prima valva, iar ulterior alte cateva zeci.", relateaza https://www.3dprintingmedia.network Bineinteles ca s-a pus (si se pune in continuare) in discutie incalcarea legislatiei privind drepturile de autor, printul respectiv fiind o replica a unui produs omologat, insa traim cu totii vremuri exceptionale, in care guvernele iau masuri exceptionale, iar "", a explicat Cristian Fracassi, fondatorul companiei.Initiativa a fost preluata imediat si de o alta companie locala.China s-a gandit la 3D printing inca de acum doua saptamani, impinsa tot de necesitati:Dar si in restul lumii ideea a prins repede, asa ca in scurt timp a fost creat site-ul, un loc de intalnire al medicilor cu producatorii si utilizatorii de imprimante 3D."Ne simtim responsabili sa usuram schimbul liber de informatii, contributii, servicii si, in general, sa ajutam pe perioada acestei crize. Spitalele si sistemele de sanatate din intreaga lume trec printr-o lipsa acuta de materiale si vor avea nevoie de echipamente, masini, device-uri si alte componente pentru a salva vieti.Sute de mii de fabricanti profesionisti de pe glob s-au aratat entuziasmati de aceasta initiativa si sunt gata sa isi puna la dispozitie capacitatile de productie pentru cei care au mare nevoie de ele", este mesajul transmis de echipa, care pune la dispozitie date de contact.Un lucru care inspaimanta foarte tare medicii din cele mai multe tari afectate de COVID-19 este numarul mic de ventilatoare (aparate esentiale pentru supravietuirea pacientilor aflati in stare grava) comparativ cu numarul bolnavilor, mai ales ca epidemiologii sustin la unison ca aceasta criza se va prelungi cel putin cateva luni.Vestea buna este ca pe plan international lucrurile se misca foarte rapid, de la o zi la alta. Miercuri, Forbes a publicat un articol despre primul prototip de ventilator mecanic imprimat 3D pentru cei afectati de COVID-19, inventat si aflat in faza de omologare in Irlanda, care urmeaza sa fie testat in curand.Pentru acest prototip a fost deschisa chiar o, de unde toti cei interesati pot fi la curent cu cele mai noi informatii:Joi, compania, invitand companiile de productie si distributie din intreaga lume la o larga colaborare si punand la dispozitie un prototip."Este probabil pentru prima oara in istoria imprimarii 3D cand acelasi design este descarcat masiv cu scopul de a preveni pierderile de vieti omenesti", sustine sursa citata.Tot joi, pe grupul de Facebook Open Source COVID19 Medical Supplies Dennis Bilik anunta ca a trecut la productia unui nou tip de, in doar trei zile de la realizarea si printarea primului model 3D.Si in Romania, tara aflata acum cu cativa pasi in spatele Italiei pe traiectoria evolutiei COVID-19, lucrurile incep incet-incet sa se miste.Astfel, contactata de, a subliniat inca o data faptul ca noile tehnologii isi pot dovedi utilitatea si in timpul pandemiilor. De altfel, pe site-ul INACO a fost publicat in urma cu doar cateva zile un, in care sunt prezentate mai multe solutii inovatoare care ar putea fi puse in practica, printre care:De asemenea, INACO sugereaza caar putea fi folosite pentru livrarea de medicamente si consumabile celor aflati in carantina, sau pot face dezinfectia pe suprafete mari de teren. In plus, exista un prototip romanesc de robot care ar putea face dezinfectia in spitale si nu numai, ne-a mai spus Andreea Paul."Alfabetizarea tehnologica si digitala se dovedeste azi la fel de importanta ca si alfabetizarea functionala! O spunem de ani de zile. (...) Eu am discutat cu cei de la Institutul de Metale Neferoase si Rare, care printeaza 3D obiecte medicale, si ar putea si acum sa faca membrane de protectie pentru masti", ne-a mai declarat Andreea Paul, precizand insa ca o parte dintre produse trebuie mai intai testate si avizate din punct de vedere medical.in ajutorul autoritatilor care lupta cu Covid-19."Se pot face astfel de. Poate fi o matrice polimerica. Sunt asa zisele materiale hibride nanostructurate. Pe acestea le obtinem noi in institut, prin procedeele noastre specificice, la temperaturi joase si presiuni inalte, dupa care le ducem spre 3D printing si obtinem aceste membrane.Dar nu ni s-a cerut ajutorul. Doar o firma ni s-a adresat ieri (miercuri - n.red.), avand in vedere expertiza noastra in domeniu (de a obtine asemenea tipuri de materiale) si chiar incercam acum, cu aceasta firma, sa vedem daca putem sa mergem putin mai departe, catre piata", ne-a explicat Roxana Piticescu.Imprimante 3D exista in mai multe institutii sau firme private din Romania, totul e sa fii capabil sa intelegi utilitatea lor, mai ales in vreme de "razboi" epidemiologic.Si multa bunavointa exista, de asemenea. Contactat de, a raspuns deschis: "Toti vrem sa ajutam, cu tot ce-i posibil, in lupta cu coronavirusul".De exemplu, pornind de la exemplul italian, prof. Balc a afirmat ca problema printarii 3D a valvelor pentru ventilatoare "nu este complicata din punct de vedere tehnic"."Noi avem echipamente de AM (Additive Manufacturing - 3D Printing) si putem produce rapid astfel de valve. Nu stiu insa daca si in Romania lipsesc astfel de piese de schimb., sa verifice ei daca sunt adecvate acele materialele, urmand ca la spital sa se realizeze sterilizarea lor", a explicat decanul TCM.Prof. Balc a mai subliniat ca acesta este avantajul 3D printing, "nu doar in crize acute, ci si in mod normal - poate scurta timpul de dezvoltare de produse noi"."Daca o firma din Romania care produce aparatura medicala se apuca urgent sa proiecteze un nou tip de ventilator (de tip "Open Source" spun cei de la Forbes - ca sa nu fie probleme de drepturi de proprietate intelectuala cu adevaratii producatori de ventilatoare medicale), eu pot colabora si echipa mea poate ajuta la proiectare si la fabricarea prototipurilor pentru teste functionale. Da, daca putem ajuta, o vom face cu promptitudine!", a adaugat acesta.La fel de saritor s-a aratat si, care dezvolta solutii IT pentru problemele de interes public si care a lansat recent mai multe site-uri in contextul COVID-19.Catalin ne-a pus in legatura cu alti doi tineri care lucreaza in domeniu.Iata cateva dintre opiniile si propunerile lor cu privire la folosirea tehnologiei 3D printing."Nu e vorba de gandit un produs, ci mai degraba de replicat. Cand doctorii raman fara ceva anume, marea problema sunt de fapt productia si livrarea, dar in cazul in care care ei au nevoie de anumite componente sau piese din plastic, putem ajuta real. (..) Un exemplu bun ar fi acele(...) Dar noi nu putem gandi ce nevoi au medicii, pentru ca nu suntem de specialitate medicala.Putem de asemenea sa ajutam fabricile, mai ales acele fabrici care isi schimba tot procesul de productie. Acolo e necesar si putem ajuta cu timpi si preturi mai mici", ne-a spus"Din pacate, niciun medic nu a cerut ajutorul comunitatii pana acum", ne-a mai spus si Adrian Sandulescu, designer industrial la "Fabrica de milimetri" , care e convins ca trebuie mai intai sa ii convingem pe medici "sa discute despre lipsuri".(...) Zona medicala e, de fapt, mult mai exigenta si complet reglementata (...) Ca designer industrial, iti spun ca nu poti face acasa ce se face industrial fara sa faci rabat la calitate si cu costuri de multe ori mai mari. Mai important cred ca ar fi sa aflam ce firme pot produce si ce, la nivel local (...) Un respirator, de exemplu, e un aparat extrem de complex, iar unul cu mai putine functii poate fi mortal. Nu vreau sa par refractar, dar, fiind designer industrial, stiu destul de bine limitarile tehnologice (...), oricum(...)", ne-a mai explicat Adrian Sandulescu.Cu toate aceste retineri (foarte bine argumentate), se fac si in Romania pasi mici, dar hotarati, inainte."Am reusit sa fabricam 136 de viziere in aceasta seara pe care le vom distribui de maine la medicii din Bucuresti pentru validarea lor. 136 insa este un numar infim fata de cererea care exista acum. Asa ca avem nevoie de voi.Ni s-au alaturat deja cauzeisi, care ne vor ajuta la partea de productie.De maine vom elibera si un kit cu fisierele de fabricare pentru a fi trimise catre alte fablab-uri si makerspace-uri din tara, incercand astfel sa marim volumul si sa reducem timpii de livrare.Suntem in discutii cu mai multe ONG-uri pentru a deschide si o linie de donatii. Colegul meu Vlad va poate oferi mai multe informatii. Avem nevoie de urmatoarele materiale: PETG 0.5, burete EVA 10, velcro. Din nou, avem nevoie de contacte daca cunoasteti. Mergem sa ne odihnim acum, iar de maine pornim la treaba!", a scris miercuri seara, tarziu, pe Facebook,, iar reactiile si ofertele au fost impresionante.Joi seara, ei au revenit cu o noua postare, la fel de incurajatoare:"Am reusit sa debitam 1.600 de viziere. Ni s-au alaturat voluntari care sa ne ajute la asamblare. Vizierele trimise catre medici au inceput sa fie probate si testate, inclusiv trecute prin procesul de decontaminare pentru a vedea cum reactioneaza. Momentan rezultatele sunt foarte bune. Am lansat pagina Viziere.ro si site-ul https://viziere.ro/ pentru a centraliza toate cererile(...)".", a postat si Florin Cobuz."Cum va putem ajuta!? Avem in atelier echipamente de taiat cu laser, imprimante 3D si CNC-uri.", au anuntat pe Facebook si cei de laPe de alta parte,, ne-a vorbit pe larg despre robotul creat pentru medii ostile, dar adaptat rapid pentru actuala epidemie, care ar putea veni in ajutorul cadrelor medicale, insa totul depinde de autoritatile care gestioneaza criza:"Proiectul se refera, la baza, la roboti din medii ostile si greu accesibile. Noi am dezvoltat o intreaga serie de. Dupa aparitia epidemiei ne-am gandit ca putem adapta robotii, de ce nu?, si pentru biohazard. Am lucrat contratimp, am luat legatura in ianuarie cu persoane din domeniul medical, dar atunci pandemia era departe, insa toti au fost interesati, fiindca, indiscutabil, e o solutie utila si minimalizeaza riscurile, mai ales pentru personalul medical. In Italia aproape un sfert din medici au contractat deja virusul.Noi am studiat foarte mult problema. Avand in spate experienta cu robotii pentru mediile greu accesibile si foarte periculoase, automat ne-a fost foarte usor sa ne dam seama ce s-ar putea face. Un prim pas a fost partea de dezinfectie, care e clara.Am mers pe o- care ar trebui sa fie mai mult decat suficient. Studiile in domeniu au dovedit lucrul asta: lampile UV s-au folosit pentru SARS si MERS si au fost eficiente, iar pulverizarea vine sa intareasca dezinfectia.Va spun sincer, proiectul nostru nu a venit din neant,Sa stiti ca roboti pentru biohazard nu prea exista nici pe plan mondial, sunt foarte putine tari care au dezvoltat astfel de roboti.Acum e in faza de prototip. Il putem realiza intr-o luna, doua. Daca gasim fonduri, intr-o luna sau doua il putem pune pe piata. Am trecut de testarile de laborator.Am luat legatura cu autoritatile, dar totul depinde de cerere. Sa vedem necesitatea si interesul spitalelor, institutiilor din domeniul medical.Productie de serie? Tot cam intr-o luna, ea e foarte usoara. Totul depinde de fondurile pentru prototip si apoi de obtinerea comenzilor din partea beneficiarilor.Fiind facuti modular, ei se pot personaliza, asa ca. Sa stiti ca, in general, genul acesta de tehnologii se dezvolta in parteneriat public-privat.Noi am facut un pas in fata si am spus: Asta e proiectul nostru. Am incercat sa orientam potentialii beneficiari sa stie ce putem oferi.Dar asta e cea mai mare problema. Pe de o parte, noi zicem ca putem face orice, ei spun: Nu stim ce vrem, fiindca nu stim ce posibilitati sunt. Asa se blocheaza lucrurile".