Credeai ca Facebook a intrecut masura? In China, datele sunt colectate direct din creierul angajatilor

Metoda este aplicata in fabrici, in companii de stat si in unitati militare din China. Angajatilor le sunt atasati niste senzori fara fir, care, folosind algoritmi de inteligenta artificiala, identifica emotii ca furie, anxietate sau tristete, scrie South China Morning Post In concordanta cu observatiile facute, angajatorii modifica fluxul de munca in scopul cresterii productivitatii si a profitului.Senzorii sunt folositi de companii precum Hangzhou Zhongheng Electric, ai carei angajati produc echipamente sofisticate pentru telecomunicatii si alte sectoare industriale, activitate pentru care puterea de concentrare este esentiala.Potrivit reprezentantilor companiei State Grid Zhejiang Electric Power, rezultatele sunt mai mult decat incurajatoare. Astfel, profitul institutiei a crescut cu 315 milioane de dolari de la introducerea, in 2014, a acestei "tehnologii de monitorizare emotionala". Compania cu 40.000 de angajati administreaza alimentarea cu energie electrica si reteaua de distributie pentru clienti rezidentiali si comerciali din provincia Zhejiang.Ningbo Shenyang Logistics a integrat senzorii in casti de realitate virtuala care simuleaza diferite scenarii de munca. Potrivit reprezentantilor companiei, acestea sunt folosite pentru instruirea angajatilor noi."A redus semnificativ numarul greselilor facute de angajatii nostri", spun oficialii institutiei, care nu au precizat insa in ce masura utilizarea lor este limitata la instruire.Alte companii, dar si unitati militare, folosesc un program diferit dezvoltat de Neuro Cap, un proiect de monitorizare cerebrala finantat de stat, cu sediul langa Universitata Ningbo."Angajatii credeau ca le putem citi gandurile. Acest lucru a dus initial la disconfort si la rezistenta din partea lor. S-au obisnuit cu dispozitivul dupa un timp. Il poarta tot timpul la munca", spune Jin Jia, profesor in domeniul stiintei creierului la Universitatea Ningbo.In cazul in care sistemul emite un avertisment, angajatorii pot decide sa trimita un angajat acasa sau sa il transfere intr-o functie care necesita mai putina atentie, mentioneaza Jia.Un alt senzor, dezvoltat de compania de tehnologie Deayea, a fost incorporat in chipiul mecanicilor de locomotiva de pe liniile de mare viteza dintre Beijing si Shangai. Senzorul poate declansa o alarma in cazul in care mecanicul adoarme.Se ia in calcul posibilitatea ca tehnologia sa fie introdusa si in carlinga avioanelor, pentru a preveni accidentele aviatice cauzate de factorul uman.Monitorizarea emotiilor angajatilor duce la un nou nivel incalcarea dreptului la intimitate in China, unde tehnologia de recunoastere faciala este folosita pentru supravegherea cetatenilor si unde exista un vast aparat de cenzura pe internet