Cum sa previi riscul aparitiei bolilor ocupationale de plaman (silicoza) in domeniul sablarii

Ziare.

com

In tarile dezvoltate aerul poluat este compus, in principal, din: dioxid de azot (provenit din arderea combustibililor fosili, precum: carbune, petrol, gaze), ozon, care se gaseste in smogul urban (datorat interactiei razelor solare cu dioxidul de azot si hidrocarburile din atmosfera), precum si din particule in suspensie (lichide sau solide, de dimensiuni foarte mici, provenite din activitatea industriala, trafic rutier).Totodata, arderea biocombustibililor (lemn, resturi de origine vegetala si animala) precum si fumatul pasiv sunt factorii principali responsabili pentru aerul poluat din interior in tarile aflate in curs de dezvoltare.Printre bolile de plaman cel mai des intalnite cauzate de expunerea prelungita la poluare se remarca: infectiile pulmonare, astmul, boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), cancerul pulmonar.S-a observat ca bolile de plaman au o incidenta mai mare in cazul in care persoanele desfasoara activitati in sectoarele cu risc crescut de imbolnavire, cum sunt, spre exemplu, lucratorii din sectorul industrial, minier si extractiv, mai ales cand normele de protectie a muncii nu sunt respectate iar angajatii nu sunt echipati corespunzator cu echipamente de protectie.Silicoza este o boala ocupationala extrem de grava la care sunt predispusi angajatii care lucreaza in domeniul sablarii, in cazul utilizarii unui agent toxic de sablare, cum este, de exemplu, nisipul cuartos. Aceasta boala este cauzata de inhalarea particulelor de dimensiuni extrem de fine (in microni, ยต) de dioxid de siliciu alveolar liber cristalin (SiO2 l.c.) care se fixeaza in celulele alveolare din plaman.Pe masura ce se instaleaza, aceste particule nu mai pot fi eliminate din corp, prin nicio forma de tratament. In timp, ca reactie de aparare impotriva acestor particule straine fixate in plaman, organismul produce tesut nou in jurul acestora, ducand la formarea de noduli multipli in plamani, care genereaza insuficienta respiratorie, alte tipuri de complicatii, cancer si deces.Pentru a preveni imbolnavirile de silicoza, companiile trebuie sa constientizeze riscul la care isi expun angajatii daca nu respecta prevederile in domeniu privind utilizarea de materiale de sablare non-toxice si echipamente de protectie certificate pentru lucratori.Utilizarea nisipului cuartos ca material de sablare a fost interzisa in multiple tari europene si este nerecomandata de catre organismele de profil in domeniul sablarii: NACE, FROSIO si SSPC, datorita faptului ca genereaza aproximativ 90% dioxid de siliciu liber cristalin (silice cristalina, silicati liberi) in aerul de respirat, fapt care il face extrem de periculos pentru aparitia silicozei. Un material de sablare certificat ca fiind non-toxic produce mai putin de 0,1% silicati liberi in aerul de respirat, in timpul sablarii.Printre materialele de sablare non-toxice si ecologice, recomandate pentru operatiunile de sablare se numara: (1) diferite tipuri de zgura pentru sablarea in spatii deschise ( zgura de cupru ), (2) alice angulare de inox si alice cilindrice de inox cu multiple reutilizari, pentru sablarea si durificarea suprafetelor care nu permit contaminarea feroasa (in cazul suprafetelor de aluminiu, cupru, titan), (3) alice angulare de otel si bile de otel reutilizabile in mai multe cicluri de sablare, folosite pentru sablari rapide si agresive in cabinele de sablare, in cazul suprafetelor dure (granit, otel), (4) diferite tipuri de corindon (electrocorindon alb, electrocorindon maro) si granat rosu pentru sablari fara contaminare feroasa, in spatii deschise, (5) bile de sticla pentru curatarea prin sablare a instrumentelor fine, in industria farmaceutica si aeronautica.Pe langa utilizarea unor agenti de sablare non-toxici si ecologici, riscurile aferente imbolnavirilor de plaman scad prin utilizarea unor echipamente de protectie in conformitate cu prevederile in domeniu.Alegerea unei capote de sablare certificata este de importanta majora pentru sanatatea operatorilor. Astfel, o casca de sablare conforma cu prevederile emise de catre OSHA (SUA) si/sau ANSI ofera protectie ridicata la impact, impotriva zgomotului si impotriva prafului ce se formeaza in timpul sablarii.Totodata, o casca de sablare optima trebuie sa distribuie uniform greutatea pe umeri pentru a nu pune presiune pe gatul operatorilor, sa permita miscarea libera a capului in timpul lucrului, o vizibilitate buna in timpul operatiilor de sablare prin geamul de observatie si incalzirea sau racirea aerului de respirat.Echipamentele de sablare pot pune in pericol sanatatea operatorilor daca nu se desfasoara cu regularitate operatiunile de intretinere si mentenanta recomandate. Reparatiile trebuie realizate de personal autorizat si calificat, in conformitate cu schema tehnica a masinilor, fara a face improvizatii si fara a aduce modificari in functionalitatea dispozitivelor.Elementele consumabile, cum sunt duzele, furtunul de sablare si de aer comprimat trebuie inspectate periodic si inlocuite imediat cand sunt uzate. GritSablare este lider national in furnizarea unei game variate de materiale de sablare ecologice si non-toxice, cu un continut de silicati liberi mai mic de 0,1%: zgura de cupru, alice angulare de inox, alice cilindrice de inox, alice de otel, bile de otel, electrocorindon alb, electrocorindon maro, granat rosu, bile de sticla.Totodata, compania este distribuitor unic in Romania al echipamentelor de sablare Glasner, realizate in Germania, la cele mai inalte standarde de calitate: camere de sablare, cabine de sablare, instalatii de sablare de exterior. Glasner este un nume de referinta in domeniul echipamentelor de sablare, avand o experienta in domeniu de peste 40 de ani.