"Cum scrie un sistem de Inteligenta Artificiala stiri "impartiale"?"

Sistemul identifica un subiect "fierbinte", dupa care examineaza mai mult de 1.000 de surse de stiri, atat site-uri de stanga (presa liberala), cat si de dreapta (presa conservatoare), pentru a colecta detalii despre acesta, noteaza Futurism In continuare, pe baza informatiilor de baza, scrie propria versiune "impartiala" a stirii, uneori in mai putin de 60 de secunde, incercand sa elimine din titlu si din continut orice urma de subiectivitate.Totodata, sistemul ia in calcul credibilitatea fiecarei surse consultate, in urma unei evaluari facute in prealabil de cofondatorii startup-lui.Pentru stirile cu incarcatura politica, sunt produse doua versiuni suplimentare ale stirii, etichetate "Stanga", respectiv "Dreapta". Iata cum arata o stire despre decizia guvernului SUA ca recensamantul din 2020 sa includa o intrebare privind cetatenia:: SUA va introduce o intrebare legata de cetatenie pentru recensamantul din 2020: California da in judecata administratia Trump pentru intrebarea legata de cetatenie: Liberalii critica includerea intrebarii despre cetatenie pentru recensamantul din 2020Stirile controversate care nu sunt neaparat politice vor fi redactate si dintr-o perspectiva pozitiva, respectiv una negativa: Facebook iti scaneaza conversatiile de pe Messenger: Facebook anunta ca scaneaza informatiile de pe Messenger pentru a detecta continutul inadecvat: Facebook recunoaste ca spioneaza utilizatorii pe Messenger, "scanand" imaginile si linkurile privateSubiectivitatea se manifesta si in alegerea imaginilor cu care sunt ilustrate stirile. De exemplu, la stirea de mai sus, versiunea pozitiva este insotita de o imagine cu Mark Zuckerberg zambind, in timp la stirea negativa CEO-ul Facebook ne apare cu o mina grava.Fiecare stire este editata de o echipa de jurnalisti umani, in scopul imbunatatirii continutului, iar modificarile ajung in sistem, ajutandu-l sa se dezvolte.Aceasta ar putea fi insa si marea hiba a tehnologiei, pentru ca jurnalistii nu pot fi pana la urma obiectivi decat in limitele naturii umane.Cu toate acestea, Knowhere a strans recent investii de 1,8 milioane de dolari, indicand faptul ca investitorii au incredere in potentialul companiei de a produce o schimbare in modul in care consumam informatia.