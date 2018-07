De ce e o idee cat se poate de proasta sa indrepti lasere catre avioane

Ziare.

In Anglia, o lege noua interzice indreptarea de lasere catre vehiculele aflate in miscare, precum masini, trenuri, vapoare si avioane. Cei care o incalca ar putea plati o amenda imensa si risca o pedeapsa de pana la cinci ani in inchisoare."Sa indrepti un laser catre un avion poate avea consecinte serioase, posibil fatale si este bine ca oamenii care folosesc lasere aiurea sa aiba de a face cu penalitati mai dure, pentru punerea in pericol a vietii altora", a explicat Steve Landells, specialist in siguranta zborurilor, potrivit International Airport Review.Un caz periculos in care au fost indreaptate lasere catre avioane a fost inregistrat recent in Waikato, Noua Zeelanda, dupa cum relateaza Stuff. Acolo, doi piloti de la Air New Zealand au spus ca inspre avioanele lor au fost indreptate lasere. Incidentele au avut loc separat, unul din ele la ora 19:40, iar altul la 20:30. Avioanele se indreptau catre Aeroportul Auckland din Waikato."Pilotii nu au fost raniti, dar au fost destul de zdruncinati", a explicat sergentul senior de politie din Waikato, Simon Cherry. "La unul din ei, laserul a ramas 26 de secunde - imi imaginez ca ar parea foarte mult. Asta a alertat cabina pilotilor. Ar cauza griji intr-un avion plin de pasageri".