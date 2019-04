De ce trebuie sa tii cont atunci cand vrei sa cumperi un mixer audio

Ziare.

com

Functionand ca un procesor, mixerul audio armonizeaza sunetele de mai multe origini, contribuind in acelasi timp la eliminarea celor nedorite si la controlul timbrului si dinamicii semnalelor acustice.Sunetul final, rezultat in urma acestui proces complex, reprezinta versiunea cea mai buna, perfect sincronizata si impecabila din punct de vedere sonor.Pentru a alcatui insa un sistem de sonorizare bun este necesar ca toate elementele ce il compun sa fie alese cu grija. Astfel, selectarea modelului de mixer audio potrivit se va face cu atentie, in functie de cateva aspecte.Dat fiind faptul ca fiecare dintre cele doua tipuri de mixere audio profesionale are la baza tehnologii de procesare diferite, singura problema intampinata in procesul de alegere este tipul utilizatorului (individual, studio, sala de spectacol etc).Desi cu totii am tinde catre tehnologiile digitale, am fi surprinsi sa aflam ca foarte multi profesionisti in domeniu se bazeaza astazi pe performantele unui mixer profesional analog.Setarile intuitive si organizarea butoanelor si a functiilor multiple garanteaza o utilizare usoara.Tehnologiile digitale de ultima generatie se folosesc cu precadere in spectacolele live sau in marile studiouri de inregistrari.Majoritatea tehnologiilor moderne dispun de sistem de preamplificare, fiind capabile sa primeasca si sa ofere semnal digital si analogic.Astfel, se garanteaza o experienta audio excelenta. In mod evident, investitia intr-un astfel de sistem de mixere audio profesionale va fi considerabila.Sunt mai multe tipuri de mixere audio pentru fiecare situatie de utilizare. Astfel, in functie de acest criteriu, distingem urmatoarele: modelele pentru inregistrari, cele pentru muzica live si aparatele speciale pentru DJ.sunt disponibile atat in varianta pentru proiecte mai ample, cat si in cea pentru amenajarea studiourilor de acasa.Ceea ce trebuie spus despre ele este faptul ca va trebui cumparat modelul potrivit, in functie de situatia particulara de intrebuintare, astfel incat semnalul sa fie dirijat cat mai bine. Considerate cele mai performante modele, acestea sunt si cele mai costisitoare.sunt similare cu cele folosite la inregistrari, insa sunt mai putin diversificate in ceea ce priveste optiunile de Input/Output. Mixerul din aceasta categorie trebuie sa lucreze cu preamplificare, la fel ca cele de studio, si sa poata suporta toate tipurile de boxe.sunt recomandate persoanelor ce lucreaza ca DJ, fiind de dimensiuni mici, avand o greutate redusa si fiind dotate cu propria amplificare.Din aceste motive, sunt folosite pentru muzica din barurile mici, din cafenele sau in cadrul unor petreceri restranse.Tinand cont de intrebuintarea acestora, sansele sa dai gres in alegerea unui mixer adecvat nevoilor proprii se reduc considerabil.In momente de incertitudine, nu actiona! Gandeste rational, analizeaza ofertele disponibile in mediul online si contacteaza expertii pentru a cere lamuriri si sfaturi.Daca nu stii incotro sa te indrepti sau de unde sa incepi, arunca un ochi pe site-ul soundstil.ro, magazin cu un vast portofoliu de produse dedicate lumii magice a muzicii.Analizeaza variantele disponibile, specificatiile si preturile acestora, iar in cazul in care vrei sa ceri informatii suplimentare sau pareri avizate, echipa SoundStil va raspunde cu rabdare oricarei solicitari.La SoundStil, modelele disponibile de mixere audio au preturi mai mult decat avantajoase, date fiind calitatea si fiabilitatea acestora.SoundStil este o companie importanta pe piata din Romania, ce comercializeaza produse cum sunt boxele, statiile, mixerele, subwooferele si alte elemente similare, de cea mai buna calitate si provenite de la producatori consacrati pe piata de profil.Alaturi de toate acestea, in magazinul online SoundStil pot fi gasite si numeroase instrumente muzicale, la preturi corecte, respectand normele internationale de calitate.Orice pasionat de muzica si orice incepator ce descopera tainele acestei lumi fascinante va gasi in cadrul acestui magazin online nu doar produse calitative si fiabile, ci si sprijinul unei echipe calificate, gata sa raspunda oricarei intrebari sau nelamuriri.