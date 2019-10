Despre convertizoarele de frecventa - avantajele utilizarii acestora

Ziare.

Se poate afirma ca fara aceste convertizoare de frecventa, motoarele de curent alternativ nu si-ar putea urma principiul de functionare si anume cel al campului magnetic invartitor - aceasta a fost identificat de Nikola Tesla in 1882.Totodata, un alt punct important ce priveste direct aceste convertizoare este inventarea rotorului (parte componenta a motoarelor electrice) in colivie de veverita in 1890 de catre Michael von Dolivo-Dobrowlsky.Cu trecerea timpului, elementele constructive ale motoarelor electrice - semiconductoarele si microprocesoarele - au cunoscut o dezvoltare spectaculoasa. Exista si o explicatie a acestei dezvoltari constante - nevoia de precizie, control automat si sigur, dar o eficienta optima.Astfel, convertizoarele de frecventa folosite astazi in mai toate industiile se impart in doua mari categorii din punct de vedere al principiului de functionare:- Convertizoare de frecventa cu circuit intermediar- Convertizoare de frecventa fara circuit intermediarUltima categorie, cea a convertizoarelor de frecventa fara circuit intermediar, este cea cu un pret mai echilibrat. In schimb, au numeroase probleme care conduc la pierderi insemnate de putere. Pe euro-industrial.ro se gasesc si mai multe detalii cu privire la puterea convertizoarelor si multe alte particularitati.Convertizoarele de frecventa sunt construite in general din 3 etaje intregrate printr-un circuit de comanda si control - ele lucreaza conform cerintelor aplicatiei cu care sunt puse in contact. Cele 3 etaje ale unui convertizor de frecventa sunt:- Etajul redresor - el este conectat la reteaua de alimentare trifazata/ monozata. La iesirea spre etajul urmator el genereaza o tensiune pulsatorie, de curent continuu.- Etajul intermediar - componenta sa principala este circuitul condensator cu rol in netezirea tensiunii continue pulsatorii. Circuitul inductic este o alta componenta importanta cu rol in deparazitarea impulsurilor distorsionante.- Etajul de conversie - el face schimbarea curentului continuu in curent alternativ.1. Reduceri semnificative in ceea ce priveste costurile la energie electricaDatorita controlarii motorului cu ajutorul unui convertizor, consturile lunare la curent electric vor fi vizibil mai mici. Ele pot scadea cu pana la 50 - 60 %. Totodata, o investitie de retehnologizare foarte fi acoperita in mai putin de 6 luni.2. Mentenanta redusa + prelungirea vietii echipamentelor electriceDaca un motor nu are atasat un convertizor electric, exista marea probabilitate ca acesta sa se supraincalzireasca si sa primeasca o suprasarcina de curent. Convertizorul electric actioneaza ca un tampon la intrarea sarcinii in motor - va fractiona intensitatea curentului crescand turatiile, dar si puterea motorului si va proteja instalatia de pornire a motorului.3. Fac posibila pornirea motorului electric cu un minimum de curent electric4. Elimina necesitarea altor echipamente de crestere a puterii5. Cresc siguranta de exploatareSi alteele ar fi avantajele cu care vin la pachet aceste convertizoare de frecventa. Cei interesati gasesc la Euroest Industrial si mai multe informatii cu privire la performantele lor. Totodata, euro-industrial.ro este site-ul din care se pot si achizitiona astfel de dispozitive electronice.