Despre mobilitatea viitorului la Electric Drive

Evenimentul va aborda aspecte legate de mobilitatea electrica si cum se dezvolta acest segment la nivel regional, national si international.Preocuparea fata de mediul inconjurator este in mod legitim in crestere, in timp ce tehnologia din spatele vehiculelor electrice progreseaza constant.Comportamentul de cumparare al consumatorilor este, de asemenea in transformare, astfel incat ne putem astepta in urmatorii ani la o dezvoltare rapida a pietei. Aparitia conceptelor de "smart city" sau "Maas" joaca, de asemenea, un rol important in modul in care ne raportam la societate.Mai multe detalii despre conferinta Electric Drive si modalitatea de inscriere puteti afla accesand business-mark.ro