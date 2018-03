Dezbaterea Smart City 2018-2020 promoveaza start-up-urile care satisfac nevoile dezvoltarii oraselor inteligente

Ziare.

Aici va fi locul unde isi vor putea prezenta solutiile in fata administratiei locale, companiilor de tehnologie si investitorilor.Prezentarile Start-up-urilor vor avea loc in cadrul Paneluluidedicat solutiilor de tehnologie digitala folositoare administrarii oraselor si cetatenilor lor.Unul dintre Partenerii evenimentului este compania Orange, care va prezenta un program de accelerare de 1 an - Orange Fab, conceput pentru a sustine antreprenorii in dezvoltarea de produse inovatoare si distribuirea acestora pe plan local si international.Unul dintre obiectivele propuse pentru aceasta sesiune este si descoperire de startup-uri din Romania cu produse mature care ajuta la imbunatatirea stilului de viata si sa stabileasca trenduri.Startup-urile pot primi din partea companiei Orange acces la tehnologii si API-uri pentru dezvoltarea produsului, suport pentru testarea lui intr-un mediu real si acces la reteaua de distributie Orange pentru cresterea afacerii.Procesul de selectie si etapa de accelerare vor fi realizate in parteneriat cu How to Web , o echipa cu experienta in ecosistemul startup-urilor. Dezbaterea Smart City 2018-2020 se va desfasura in Sala Rossini, Congress Hall, din incinta Complexului Palas Iasi si se va bucura de prezenta reprezentantilor administratiilor locale, companiilor de tehnologie si comunicatii, mediul academic, studenti, experti IT&C, personalitati si invitati speciali.Speakerii evenimentului vor oferi invitatilor noi perspective asupra conceptului de oras inteligent si secretele adaptarii la o gandire inovativa in care arhitectii proiecteaza viitorul in conditiile actuale de rapida si continua dezvoltare.La aceasta Dezbatere sunt invitati reprezentanti din partea tuturor oraselor din zona Moldovei si nu numai, ocazie cu care vor avea oportunitatea de a descoperi solutii si a intari legatura cu furnizorii de tehnologie si comunicatii pentru smart city.Accelerarea activitatii de digitalizare a asezarilor urbane, constituie o necesitate si o prioritate pentru toti edilii si aduce o influenta benefica pentru dezvoltarea integrata.Marius Bostan, coordonatorul dezbaterii si initiatorul proiectului Smart City Alba Iulia, fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala a declarat:In cadrul evenimentului se vor construi dezbateri pentru patru mari directii de dezvoltare a unei localitati: mobilitate urbana inteligenta utilizand inovatia si excelenta, utilitati inteligente (conectivitate, iluminat inteligent-eficientizarea consumului, smart metering, managementul deseurilor, siguranta), tehnologii inteligente in educatie si buna administrare, strategie pentru smart city si surse de finantare (parteneriate, imprumuturi bancare, obligatiuni, fonduri nerambursabile) pentru achizitiile publice, dar si care sunt costurile de implementare.Mai multe detalii pe www.smartcity.concordcom.ro Evenimentul este organizat cu sprijinul Primariei Iasi, de catre Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri, impreuna cu agentia de PR - Concord Communication.Detalii despre evenimentul de la Iasi, dar si in ce alte orase va mai ajunge anul acesta Dezbaterea Smart City 2018-2020 puteti gasi aici Partenerii tehnologici anuntati pana acum sunt: Avisso, Orange Romania, Telekom Romania, Flash Lighting Services, Arctos Innovation, Urban Scope, VMB Partners, Digitax, Pro Recycling & Consulting, Ramboll, Tuca Zbarcea si Asociatii, Clico Romania, Atelierele Pegas.