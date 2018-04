Doi rusi au creat un Transformer cu armament functional, dintr-o veche Lada

Ziare.

Ei bine, in tara care se intinde pe doua continente a luat nastere un Transformer realizat dintr-o masina Lada. Daca Michael Bay se va gandi vreodata sa dea un refresh popularei francize, va avea de unde sa ia recuzita.Gennadi si Serghei Kocherga sunt tata si fiu. Ei au petrecut aproape sase luni dezvoltand proiectul, apoi l-au expus in lumina reflectoarelor la un spectacol de langa Moscova.Transformarea masinii in robot se petrece in timpul rulajului si este impresionanta. Insa faptul ca tot ansamblul are la baza o veche Lada face toata povestea cu atat mai amuzanta.