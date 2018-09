Dotari si echipamente performante pentru laboratoare - specialitatea Precisa

Aparatura de laborator

Echiparea corespunzatoare a laboratoarelor este o necesitate absoluta in acest caz, pentru a se obtine rezultate pe masura asteptarilor si pentru a fi minimizate erorile.Identificarea unui furnizor potrivit, care sa poata oferi echipamentele, ustensilele si aparatura potrivita indiferent de tipul de laborator, devine astfel primul pas de efectuat. Dintre ofertele numeroase disponibile pe piata se remarca insa cele ale unui brand deja cunoscut publicului.Este vorba despre Precisa - www.precisa.ro , furnizor de incredere atunci cand vine vorba de aparatura si echipamente destinate laboratoarelor de diverse tipuri.Pentru a exemplifica si a informa persoanele interesate cu privire la ceea ce ofera acest brand, iata care sunt si principalele categorii de produse prezentate in cadrul site-ului oficial:Numai in cadrul acestei sectiuni pot fi gasite peste 1000 de produse, potrivite pentru diverse aplicatii si care pot sa indeplineasca functii variate.De la aparate de baza intr-un laborator si pana la cele din categorie mai complexa, se ofera diversitate a produselor, dar si performante sporite garantate pentru fiecare echipament.Pot fi gasite aici agitatoare, bai cu ultrasunete, centrifuge, densimetre, etuve, frigidere de laborator, incubatoare, termometre, vascozimetre si multe alte asemenea aparate si echipamente care isi dovedesc utilitatea in cadrul unui laborator.Testarea solului, a asfaltului, mortarului si betonului, printre altele, necesita de asemenea aparatura corespunzatoare. La Precisa pot fi regasite astfel de repere, care vin in ajutorul misiunii de a obtine materiale de constructii de un nivel calitativ superior.Sunt si acestea necesare la nivel de dotari, iar pe site-ul www.precisa.ro sunt disponibile astfel cartuse de extractie, hartie indicatoare pH, membrane filtrante si hartie de filtru, pentru a enumera doar cateva dintre consumabilele regasite la aceasta categorie.Utile pentru diverse domenii de activitate in care analizele de laborator sunt absolut necesare, aceste kituri si teste rapide reusesc sa faca diferenta la nivel de performante oferite si precizie.Nu lipsesc din gama de dotari prezentata la Precisa. Este vorba despre microscoape didactice, mulaje necesare pentru laboratoare de anatomie, botanica sau zoologie si chiar si truse didactice destinate laboratoarelor didactice de biologie, chimie etc.Medii de cultura, prelevatoare probe aer, bioindicatori diversi sunt doar cateva dintre reperele prezente in aceasta categorie.Laboratoarele care necesita asemenea dotari pot regasi in cadrul acestei sectiuni peste 300 de produse, adaptate unor nevoi diverse.Aparent dotari de baza, simple, insa fara de care nu ar putea fi realizate operatiunile recurente in cadrul unui laborator. Indiferent daca este vorba despre analize, despre verificarea unor reactii in diverse medii sau de simpla verificare a compozitiei diverselor substante, astfel de dotari pot face diferenta intre un laborator performant si unul ale carui rezultate nu sunt tocmai cele mai precise.Daca lista completa de produse poate sa multumeasca exigente si preferinte din cele mai diverse, specialistii Precisa vin cu un extra sprijin pentru cei interesati de aparatura si echipamente de laborator.Este vorba despre serviciile conexe, oferite pentru produsele achizitionate prin intermediul acestui furnizor, precum:- asistenta tehnica pentru punerea in functiune a aparaturii achizitionate;- instruirea personalului in ceea ce priveste modul de functionare al aparaturii;- suport tehnic cu privire la exploatarea eficienta a aparaturii si sprijin pentru solutionarea problemelor aparute pe parcursul exploatarii;- consultanta specializata oferita in vederea implementarii noilor tehnologii si certificari de calitate;- service gratuit in perioada de garantie, dar si post garantie, pe baza de contract sau contra cost;- verificari si etalonari metrologice pentru aparaturile supuse obligatoriu controalelor periodice etc.Gama complexa de produse, alaturi de serviciile conexe mentionate, fac din Precisa un furnizor de incredere pe piata aparaturii si echipamentelor necesare pentru laboratoare de diverse tipuri.Pentru informatii suplimentare, cei interesati pot verifica website-ul www.precisa.ro sau pot contacta direct unul din reprezentantii brand-ului, care va putea oferi toate lamuririle necesare cu privire la produsele si serviciile oferite.