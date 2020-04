DRUID lanseaza un chatbot pentru automatizarea gestiunii amanarii ratelor la creditele bancare

Ziare.

Chatbotul DRUID dirijeaza si automatizeaza preluarea solicitarilor, clarificarea situatiilor de plata, investigarea contractelor in derulare, completarea documentelor necesare si procesarea informatiilor in sistemele interne, degrevand agentii din centrele de suport clienti de activitatile consumatoare de timp, pentru a putea servi un numar mai mare de clienti.Noua solutie a fost proiectata special pentru ca chatbotii din clasa Victor, dedicati industriei financiar-bancare, sa ofere suport agentilor din centrele de suport clienti in perioada urmatoare.In urma publicarii in Monitorul Oficial a normelor de aplicare a OUG 37/2020 privind amanarea ratelor cu 9 luni pentru romanii afectati de criza economica, se asteapta un val de solicitari in urmatoarele luni, care vor supraincarca agentii bancilor.Victor automatizeaza preluarea si solutionarea solicitarilor prin telefon, email sau internet.Solicitarile simple de tip Q&A sunt rezolvate pe loc, la nivelul chatbotului, pentru o pre-filtrare a mesajelor inainte de a intra pe fluxul complet de automatizare.La sesizarea unei solicitari de amanare a ratelor, Victor structureaza informatia de identificare a clientului, investigheaza situatia contractelor in derulare, verifica daca au existat intarzieri de plata sau depasiri de termene, completeaza formularele necesare impreuna cu clientul si analizeaza cererea de motivare a amanarii platii ratelor.Clarificarea si investigarea solicitarilor sunt complet automatizate, Victor fiind cel care orchestreaza intregul process.El este cel care sta de vorba cu clientii, pune intrebarile, afla informatiile, identifica fisa clientului, verifica respectarea conditiilor bancii, completeaza formulare, pregateste documentele necesare, le trimite spre semnare fizica sau electronica si proceseaza ulterior modificarile in sistemul intern CRM.Victor poate fi gazduit in website, in aplicatia mobila, la un numar de telefon sau in orice canal de comunicare cu clientii.Pentru ca majoritatea institutiilor bancare au inclus deja in scriptul centralelor telefonice o ramura dedicata subiectului COVID-19, chatbotul poate fi instalat direct in aceasta ramura.In back-end, Victor este conectat la sistemul de ticketing al aplicatiei CRM folosita deja de catre centrul de suport clienti, respectand procesele interne specifice fiecarei banci. Solutia poate fi implementata in doar cateva zile, in cloud, remote sau intr-un system hibrid.declaraPentru mai multe informatii despre DRUID accesati www.druidai.com Druid ( www.druidai.com ) este o companie specializata in dezvoltarea de asistenti virtuali inteligenti pentru organizatii de tip Enterprise.Datorita sabloanelor conversationale preconfigurate si a tehnologiei proprietare NLU, DRUID permite oricarei companii sa proiecteze si lanseze extrem de rapid asistenti virtuali inteligenti antrenati in conversatii specifice pe roluri, procese, industrii.In mai putin de 1 an de la lansare, DRUID are deja clienti ca Banca Transilvania, Raiffeisen Leasing, BCR Leasing, Asirom, ProTV, Reteaua de sanatate REGINA MARIA, Servier, Profi, Carrefour, iStyle, Altex, Provident sau Farmaciile Dona.