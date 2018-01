Era recunoasterii faciale: Chipul tau poate spune incredibil de multe despre tine

Ziare.

Tehnologia este folosita in prezent de companii, de institutii publice, dar si de oameni de rand.In Marea Britanie, comerciantii o folosesc pentru a identifica persoane care au fost prinse in trecut furand din magazine. In China este utilizata pentru a verifica identitatea soferilor serviciilor de ride-hailing si pentru a permite turistilor accesul in diverse puncte turistice. Mai nou, intr-un restaurant KFC din Hangzhou clientii platesc nota printr-o simpla scanare a fetei.O functie de recunoastere faciala ar putea ajunge in buzunarul oricui isi va permite urmatorul iPhone, inlocuind metodele folosite in prezent pentru deblocarea ecranului.Si devine mai puternica pe zi ce trece.Un studiu al Universitatii Standford, care urmeaza sa fie publicat in Jurnalul de Personalitate si Psihologie Sociala, arata ca un sistem de recunoastere faciala bazat pe inteligenta artificiala (AI) poate identifica orientarea sexuala a unei persoane, dupa o imagine a chipului acesteia, cu mai multa acuratete decat o pot face oamenii, scrie MIT Technology Review Cercetatorii au folosit o retea neuronala pentru a analiza peste 130.000 de poze de pe un site de intalniri, iar algoritmii au identificat corect, pe baza unei singure fotografii, orientarea sexuala in 81% dintre cazuri pentru barbati (procentul este ceva mai mic in cazul femeilor). Oamenii au facut acelasi lucru doar in 61% dintre cazuri. Pe baza a cinci imagini, procentul sare la 91% pentru sistemul AI.Un studiu similar a fost realizat anul trecut de cercetatori din cadrul Universitatii Jiao Tong din Shanghai, care au "antrenat" o retea neuronala folosind fotografii care infatisau atat infractori, cat si persoane obisnuite. Sistemul a putut ulterior sa identifice infractori intr-o serie noua de fotografii cu o precizie de 89,5%.Prin astfel de metode s-ar putea incerca chiar si aflarea IQ-ului si a preferintelor politice ale unei persoane, ori a altor detalii personale, sugereaza The Economist Ingrijorarile legate de incalcarea intimitatii sunt asadar intemeiate, mai ales daca tehnologia ajunge sa fie folosita de regimuri autoritare in care chiar si suspiciunea de homosexualitate sau de intentie criminala este aspru pedepsita.Pentru cei care sa gandesc ca pot scapa de o asemenea examinare nesolicitata acoperindu-si pur si simplu fata in public, vesti proaste: un alt studiu recent a demonstrat ca in multe cazuri este posibil sa identifici o persoana cu un program de recunoastere faciala chiar si cand are fata acoperita. Algoritmii au recunoscut oameni care purtau palarii, esarfe si ochelari cu o acuratete de 55%.Si aceasta noua treapta in dezvoltarea tehnologiei de recunoastere faciala ar putea furniza un instrument de opresiune statelor autoritare, care ar putea identifica astfel protestatarii anonimi.