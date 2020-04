Experti europeni vor lansa curand o tehnologie smartphone pentru depistarea celor care au intrat in contact cu persoane infectate cu COVID-19

Ziare.

Initiativa propune pastrarea unei evidente a momentului in care un smartphone intra in raza de actiune a altui dispozitiv, astfel incat, in cazul in care o persoana este testata pozitiv, oamenii din jurul sau cu risc de infectie sa poata fi identificati rapid, transmite Reuters.Capacitatea de a urmari mai precis persoanele cu risc de infectie ar putea face posibila ridicarea restrictiilor de circulatie, care au dus la oprirea activitatilor economice in multe tari.Initiativa europeana, denumita, survine utilizarii cu succes a telefoanelor inteligente in unele tari din Asia pentru a urmari raspandirea virusului si a aplica ordinele de carantina, desi metodele lor incalca normele europene stricte de protectie a datelor.PEPP-PT, care reuneste 130 de cercetatori din opt tari, isi propune, a declarat Hans-Christian Boos, fondatorul companiei germane start-tech Arago si membru al comisiei de consultanta in domeniul digital al cancelarului Angela Merkel.Merkel, aflata in izolare dupa ce a fost tratata de un medic care a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a spus ca va recomanda o astfel de aplicatie, atat timp cat este eficienta si voluntara."Bineinteles, as fi pregatita sa o folosesc si eu pentru a ajuta alte persoane", a spus liderul conservator jurnalistilor.Epidemiologii spun ca urmarirea contactelor unei persoane va deveni o arma vitala in prevenirea unor epidemii viitoare de COVID-19, dupa ce restrictiile adoptate la nivel national vor reusi sa incetineasca raspandirea rapida a virusului."Stim cu totii ca, la nivel de societate si economie, nu putem continua asa o perioada lunga de timp", a spus Marcel Salathe, profesor de epidemiologie digitala la Institutul Federal Elvetian de Tehnologie din Lausanne, la un briefing de presa.Noua platforma ar folosi in mod anonim tehnologia Bluetooth, cu respectarea Regulamentului general de protectie a datelor (GDPR) al Uniunii Europene si nu ar necesita urmarirea intruziva a datelor despre locatie.Ar inregistra conexiunile facute intre telefoanele inteligente pe un dispozitiv, si nu pe un server central, timp de doua saptamani, folosind o criptare puternica. Doar autoritatile locale de sanatate, considerate persoane "de incredere", ar putea descarca datele, astfel incat sa poata anunta persoanele cu risc de infectie si sa le spuna sa se izoleze.Un studiu realizat de cercetatori ai Big Data Institute al Universitatii Oxford au declarat ca,La aceasta platforma tehnologica au lucrat Institutul german de cercetare Fraunhofer Heinrich Hertz impreuna cu Vodafone si alte companii. In acest scop au fost recrutati voluntari din armata germana pentru a masura modul in care diferitele marci de smartphone comunica intre ele.Proiectul PEPP-PT este similar cu aplicatia TraceTogether din Singapore, dar difera in anumite privinte: folosind codurile de tara poate functiona peste granite, a declarat Thomas Wiegand, seful Fraunhofer HHI.Separat, un grup de startup-uri din Berlin, condus de compania de gestionare a datelor via, compania finteap si compania de tehnologie de asigurari Wefox Group, a anuntat ca intentioneaza sa lanseze propria sa aplicatie de urmarire a contactelor, numita, saptamana viitoare.Sascha Gartenbach, fondatorul si directorul executiv al via, a declarat ca grupul Healthy Together a fost in contact cu PEPP-PT pentru o colaborare.