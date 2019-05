Forbes: Cel mai tanar milionar din Silicon Valley este un roman. Povestea lui Sebastian Dobrincu

Ziare.

Regiunea din SUA, un fel de Sfantul Graal al inovatiei tehnologice, ar putea avea circa 5.000 de antreprenori cu averi de milioane de dolari pana la finele acestui an, dupa cum arata un raport recent.Iar la 20 de ani, romanul Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri milionari pe care Silicon Valley i-a dat vreodata!Nascut in Bucuresti, el a dat semne inca de mic ca va fi un geniu in domeniul IT. Pasionat de programare si tehnologie de la o varsta frageda, el a inceput sa invete de la 7 ani, pe cont propriu, ingineria software. Tanarul si-a petrecut urmatorul deceniu in viata perfectionandu-si abilitatile.Printre proiectele realizate in adolescenta se numara biblioteci de diverse programe si servicii populare. Talentul sau in realizarea programelor a fost recunoscut de companii precum Spotify si Facebook.Insa Sebastian Dobrincu a dat lovitura la 17 ani, cand a fondat Storyheap. Platforma a crescut spectaculos si a devenit lider in marketingul continutului social media. Proiectul romanului vine in ajutorul companiilor, influencerilor, agentiilor si clientiilor individuali sa gestioneze, sa analizeze si sa isi imbunatateasca prezenta sociala pe baza datelor statistice si analizelor.El lucreaza cu vedete precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music, Shake Shack si multi alti jucatori din industrie.Intre timp, Sebastian a vorbit la conferinte din intreaga lume, fiind prezent de cateva ori si in Romania, devenind din ce in ce mai popular.Astfel, CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg si seful Aple Tim Cook i-au transmis ca vor sa il cunoasca. Tanarul nu a dorit sa se alature insa niciunui gigant IT, ci a preferat sa ramana pe cont propriu.Motto-ul lui? "Prefer sa incerc ceva nou care sa satisfaca nevoile celorlalti decat sa fac ceva sigur si confortabil pentru mine", a explicat Dobrincu.In afara de Storyheap, el a dezvoltat alte doua proiecte, Brandmates si Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile sa inteleaga si sa foloseasca statisticile pentru a-si creste prezenta in social media si, drept consecinta, sa isi dezvolte afacerile.Forbes conchide cu faptul ca Sebastian Dobrincu va deveni unul dintre cei mai de succes antreprenori ai generatiei sale.