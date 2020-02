Franta si Germania au semnat un contract pentru a construi viitorul avion de lupta european

Ziare.

Acest proiect "de sistem de lupta aeriana a viitorului" (SCAF), care include un avion de vanatoare, drone si un "Air Combat Cloud", a fost incredintat in special Airbus si Dassault Aviation, preconizandu-se ca primul zbor real al acestuia sa aiba loc in 2026."Este un proiect foarte ambitios intre Franta si Germania, carora li se va alatura si Spania, ceea ce va permite natiunilor noastre sa faca fata amenintarilor si provocarilor din a doua jumatate a secolului XXI", a declarat presei ministrul francez al armatelor, Florence Parly, dupa ce a semnat acordul guvernamental care lanseaza prima faza a proiectului."Aceasta ilustreaza vointa si ambitia noastra pentru o Europa a apararii", a adaugat la randul sau titulara Ministerului Apararii din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer.Deputatii germani au dat unda verde proiectului prin aprobarea saptamana trecuta a deblocarii unor credite de 77 milioane de dolari, deschizand astfel calea semnarii acestui proiect, la care Spania ar trebui sa se alature oficial in 2020, investind 45 de milioane de euro.In total, patru miliarde de euro se vor investi pana in 2026 in acest proiect la care vor participa de asemenea Safran, MTU Aeor Engines, MBDA si Thales SA. Viitorul avion de vanatoare urmeaza sa aiba cel putin un concurent european, Tempest, a carui dezvoltare a fost anuntata de Marea Britanie impreuna cu BAE Systems si grupul italian Leonardo.