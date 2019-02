Furtune cu intrebuintare frecventa in domeniile industriale - ghid de alegere

Ghid de alegere a unui furtun potrivit - de la Tehnovest

Constituie elemente de care depinde functionalitatea masinariilor specifice fiecarui mediu, fiind cu rol crucial in procesul de automatizare. Se regasesc mai ales in fabrici, acolo unde obiectivele vizeaza atingerea unui randament ideal.Datorita ariilor extinse de intrebuintare, furtunele se fabrica la ora actuala in modele dintre cele mai variate, cu caracteristici bine stabilite si particularitati din cele mai diferite.In intampinarea celor ce doresc solutii pentru inlocuirea de furtune defecte, respectiv nefunctionale, vin specialistii Tehnnovest.Este vorba despre portofoliul vast pe care acest magazin il pune la dispozitia publicului doritor in mediul online, pe site-ul Tehnovest.ro.In functie de fiecare sector de activitate, cei interesati vor descoperi furtune de aer, de refulare si aspiratie, pentru gradina sau special concepute pentru a asigura transportul anumitor substante abrazive, cu potentia coroziv etc.Alegerile devin tot mai grele atunci cand optiunile sunt atat de multe. Pentru ca fiecare sa realizeze alegerea potrivita vizavi de furtune, Tehnovest vine cu o serie de recomandari privitoare la cateva tipuri.Cele pentru aer sunt in mod definitoriu cu o intrebuintare multipla, deci cu rol indispensabil in cele mai multe dintre aplicatiile utilizate la ora actuala. Se regasesc spre exemplu in aplicatiile pneumatice, respectiv in sistemele de franare pentru camioane si nu numai.In orice caz, acestea se gasesc si in portofoliul Tehnovest grupate dupa o serie de caracteristici - dimensiuni, domeniu de aplicabilitate, materiale si alte caracteristici.Recomandarea acestor experti este de a consulta inainte de orice alegere tabelele dispuse in dreptul fiecarui tip de furtun.Acestea vor oferi cumparatorului informatii cu privire la diametru (interior si exterior), grosime, presiune de lucru la care rezista, raza de indoire, presiune de spargere de asemenea.Interesul este de a asigura o desfasurare optima a proceselor diverse de automatizare. In aceasta idee, pe site-ul tehnovest.ro se gasesc furtunele sub diverse culori, pentru o diferentiere mai usoara a optiunilor. Exista un cod de culori pe care fiecare il poate analiza in acest sens.De altfel, conteaza si complexitatea ce caracterizeaza aplicatiile pneumatice. Astfel, poate fi necesar un furtun flexibil, unul ultra-flexibil sau din contra unul rigid.Neaparat trebuie sa se cunoasca presiunea de lucru cand vine vorba despre o asemenea alegere pentru a evita situatiile neplacute cauzate de utilizarea unui furtun necorespunzator.O problema ar putea-o reprezenta si omiterea presiunii de spargere. Spre exemplu, la Tehnovest se gasesc furtune atat cu rezistenta la temperaturile scazute, cat si care rezista eroic la actiunea unor factori de natura chimica.Se prezinta sub alte caracterisitici insa furtunele potrivite, motiv pentru care astfel de aspecte nu pot fi trecute cu vederea.De asemenea sunt la mare cautare furtunele de aspiratie - refulare. La randul lor reprezinta completarea in cazul a numeroase aplicatii.Poate fi necesar un furtun de exhaustare in cadrul unei aplicatii ce vizeaza prelucrarea lemnului. Un furtun de aspiratie isi va dovedi utilitatea in aplicatiile de desprafuire, dar mai ales in cadrul aspiratoarelor industriale diverse.La fel ca si in cazul celor anterior prezentate, acestea trebuie alese prin raportare la o serie de caracteristici: grosimea peretelui, diametrul interior, volumul si lungimea dupa necesitate, raza de indoire.In conditiile in care se vor folosi pentru aspiratia de pulberi abrazive, granule sau diverse substante chimice, un model ce prezinta o rezistenta pe masura este necesar. Depinde de conditiile de lucru in care vor actiona. Cand sunt usoare, sunt potrivite si modelele mai putin flexibile.Desigur ca in cazul conditiilor de lucru extreme se schimba datele problemei. Modelele trebuie sa fie dintre cele care au fost special concepute pentru a face fata unor astfel de conditii.Intrebuintarea celor potrivite constituie si garantia beneficiarilor ca nu vor aparea probleme vizavi de functionarea aplicatiilor.Aceste furtune vor asigura bunul mers al lucrurilor si tinerea sub control a substantelor ca pietrisul, cimentul, nisipul, pietrele, dar si microbii.Ideea este ca indiferent de echipament si mediu, furtunul sa poata sa fi folosit la capacitatea optima, asigurand conditii de lucru ideale. Este maniera de a evita accidentele, de a elimina riscurile ce ar putea aparea in discutie.Se vor avea in vedere de catre cumparatori materialul de la baza furtunului, domeniul de aplicabilitate, precum si caracteristicile mai sus mentionate.Cei interesati gasesc solutii si produse pe tehnovest.ro.