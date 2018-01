Furukawa Electric LatAm si Intracom Telecom semneaza Parteneriatul Strategic pentru a adresa piata Internationala IoT si 5G

Ziare.

com

Abordarea centrata pe client, atat a Intracom Telecom precum si a companiei Furukawa, impreuna cu istoria indelungata si de succes in domeniile in care acestea activeaza, viziunea impartasita de a construi retele durabile, reducerea costurilor totale de implementare si operare precum si proiectarea unor solutii dedicate, capabile de a genera venituri suplimentare in domeniile IoT si 5G, sunt cateva dintre principiile care stau la baza acestui parteneriat.Mai exact, acest parteneriat strategic se axeaza pe dezvoltarea de solutii integrate, de Fibra Optica si Tehnologii Radio, impreuna cu Furukawa Electric.Furukawa Electric furnizeaza solutii GPON, WDM si de cablare, iar Intracom Telecom implementeaza solutiile sale de transport si acces radio, oferind operatorilor o gama mai larga de solutii pentru a adresa intr-un mod mai omogen infrastructura de transport fixa si mobila, cu optiuni de transmisiuni de mare viteza (multi-gigabit).Capacitatea avansata de cercetare-dezvoltare a Intracom Telecom va sustine necesitatea particularizarii si chiar a proiectarii unor noi solutii software.Ambele Grupuri vor sa creeze sinergii profitabile, in principal in America Latina precum si in regiunea iberica, prin mobilizarea prezentei acestora in pietele internationale., a comentat: ", a declarat: "Furukawa Electric LatAm S.A. este o societate care face parte din Grupul Furukawa Electric Group.Istoricul Grupului Furukawa a inceput cu peste 130 de ani in urma in Japonia. De atunci, Grupul s-a transformat intr-o corporatie globala cu activitati diversificate in domenii precum metalele, metalele usoare, telecomunicatii, sisteme automatizate, sectorul energetic, printre altele, creand o retea internationala de industrii care opereaza in Asia, America de Nord, Europa, Africa si America Latina.Ea reflecta valorile sale ca o societate de excelenta, oferind produse si tehnologii care contribuie la dezvoltarea globala.Furukawa are peste 1000 de afiliati si laboratoare moderne de cercetare, pregatite pentru a crea noi tehnologii si produse.Pentru mai multe informatii vizitati www.furukawalatam.com Intracom Telecom este un furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii, care activeaza de peste 40 de ani pe piata.Intracom Telecom dezvolta solutii inovatoare in domeniile small-cell, transmisiuni wireless si acces wireless de banda larga, implementand cu succes in intreaga lume sistemele sale radio point-to-point si point-to-multipoint bazate pe cele mai avansate tehnologii IP.Mai mult, societatea ofera un portofoliu competitiv de solutii software generatoarea de venituri pentru operatorii telecom si o gama completa de servicii IT&C, concentrandu-se inclusiv asupra unor domenii precum Big Data, retele convergente sau cloud computing de tip privat, public sau guvernamental.Compania investeste sustinut in activitatea de cercetare-dezvoltare, dezvoltand produse de ultima generatie si solutii integrate capabile sa asigure indeplinirea cu succes a cerintelor clientilor.Peste 100 in mai mult de 70 de tari la acest moment au ales Intracom Telecom pentru tehnologiile sale de ultima generatie.Compania are peste 1.800 de angajati si detine subsidiare in Europa, Rusia si CSI Orientul Mijlociu si Africa, Asia si America de Nord.Pentru mai multe informatii, vizitati www.intracom-telecom.com Intrarom, subsidiara a Intracom Telecom, si-a consolidat in mod constant pozitia de vendor important al pietei de telecomunicatii din Romania, si in prezent are aproximativ 275 de angajati si o suprafata industriala totala de 33.000 mp.Sustinuta de o infrastructura solida care are la baza o investitie de 24 milioane de euro, experienta companiei acopera urmatoarele linii de business: solutii la cheie pentru companii din sectorul telecomunicatii, solutii integrate IT&C pentru sectorul public, aplicatii personalizate si solutii pentru utilitati si banci, precum si productia de echipemante de telecomunicatii.Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati www.intrarom.ro