Ghid achizitie routere wireless la inceput de an 2020

Factori importanti de achizitie router wifi

Concluzie wifi routers

Daca nu stiti asta, routerele wireless au o serie de caracteristici despre care trebuie sa va interesati daca nu vreti sa cheltuiti banii degeaba. O sa gasiti routere wireless cu viteze diferite, standarde WIFI diferite si suport pentru multiple benzi.Un router sistem wireless este un dispozitiv care va permite sa va conectati la modem si la gadgeturile de acasa ori de la birou (chiar si din aer liber) prin conexiuni wireless.Cu alte cuvinte, daca doriti Internet pe mai multe dispozitive, in acelasi timp, aveti nevoie de un router wireless.Dar noile routere wireless va ofera o multime de avantaje - nu doar posibilitatea de a va conecta la multiple gadgeturi web simultan.Trebuie sa va informati cat mai bine in legatura cu specificatiile unui router inainte de a-l comanda, pentru a intelege care sunt functiile suplimentare pe care le are sau care ii lipsesc.Este distanta pe care semnalul o acopera de la router. In general, producatorii testeaza acest parametru in medii tip laborator, ceea ce inseamna ca in realitate distanta va fi ceva mai mica dupa ce veti instala routerul acasa ori la birou.Aceasta diferenta de valoare a distantei semnalului se datoreaza unor factori care includ: apropierea routerului de un perete ori un obstacol, interferente cu dispozitive mobile, prezenta diferitelor forme de unde radio etc.In conditii normale, un router wireless bun ar trebui sa aiba o raza de actiune de pana la 4572 cm in conditii interioare si ceva mai putin in conditii exterioare.Raza de actiune a routerului este, de asemenea, puternic afectata de tipul de antena utilizata in semnalul de emisie de la router.Cand cumparati un router wireless trebuie sa intelegeti care este diferenta intre aceste trei variante. Exista trei benzi disponibile pe un router wireless: singe, dual (wireless dual band gigabit) si tri-band.Banda unui router wireless este frecventa wireless speciala (in gigaherz) la care routerul isi trimite semnalul care modemuri.Atunci cand este un router cu o singura banda, frecventa poate fi de 2.4GHz sau 5 Ghz. Un router cu banda duala/ wireless dual band are frecventa atat la 2.4 GHz, cat si la 5 GHz.In fine, un router wireless tri-band adauga o frecventa suplimentara de 5 GHz. De aceea, routerele tri-band garanteaza cel mai bun semnal. Sigur, acestea tind sa fie si cele mai scumpe.Trebuie sa mai stiti ca routerele cu banda dubla sau tripa ofera mai multe optiuni pentru conexiunea wireless la internet, dar acest lucru presupune cateva lipsuri.Desi frecventa de 5 GHz este puternica, are o autonomie mai mica, in comparatie cu frecventa de 2.4 Ghz. Aceasta rata este suficienta pentru conexiunea wireless interioara, pentru ca majoritatea dispozitivelor sunt in raza scurta de actiune.In casa, o sa va bucurati de semnalul wireless si vor exista mai putine interferente. Totusi, in exterior, este posibil sa nu va mai puteti bucura de acest privilegiu.Un alt aspect al frecventei de 5 Ghz este faptul ca exista mai putine dispozitive care se pot conecta la aceasta frecventa.Un router wireless cu frecvente multiple are mai multe avantaje daca este plasat intr-o zona cu multe routere sau destul de aglomerata.Puterea semnalului unui router cu mai multe frecvente il va ajuta pe acesta sa livreze Internet chiar daca exista interferente sau daca este o zona aglomerata.In mediile urbane in special, este in general nevoie de un router wireless cu banda dubla sau chiar tripla.Cu toate ca nu toate dispozitivele pot functiona cu frecventa de 5 Ghz, cu banda duala sau tripla, dispozitivul dumneavoastra va avea optiune pentru frecventa de 2.4 GHz.Ar trebui sa stiti ca exista patru semnale wireless standard. Este vorba despre 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n si 802.11ac.Puterea semnalului wireless creste exponential cu avansarea in literele alfabetului. Prin urmare, 802.11a desemneaza cea mai mica putere a semnalului wireless. In schimb, 802.111ac are cea mai mare putere a semnalului wirelesss.802.11ac este de altfel, cea mai recenta versiune a semnalului wireless. Aceasta versiune inseamna ca majoritatea gadgeturilor noi se pot conecta cu usurinta la semnal.Este util sa ajustati setarile routerului wireless pentru a permite conectarea dispozitivelor cu o putere mai mica a semnalului. Acest lucru este important pentru ca majoritatea dispozitivelor folosesc 802.11g mai vechi (care este si cel mai stabil). Din acest motiv, ar trebui sa ajustati setarile routerului pentru a transmite semnale vechi.- router wireless cu 802.11a - transmite semnalul wireless la o frecventa de 5 GHz, cu o rata de transfer de 54Mbps. Este un standard de retea fara fir IEEE.- router wireless cu 802.11b - si acesta este, de asemenea, un standard de retea wireless IEEE/ standarde ieee, dar transmite semnalul wireless la o frecventa de 2.4 GHz, cu o rata de transfer maxima de 11 Mbps.- router wireless cu 802.11g - ca si 802.11b, acesta este un tip de wireless IEEE cu o frecventa de difuzare de 2.4 Ghz, insa cu o rata de date maxima de 54 Mbps.- router wireless cu 802.11n - spre deosebire de alte semnale wireless, acesta foloseste MIMO (Multiple input - multiple output) pentru intensificarea puterii semnalului. Are o rata mai rapida de transfer de date de pana la 600Mbps.- router wireless 802.11ac - este supranumit routerul din a cincea generatie si reprezinta un upgrade important fata de 802.11b. Foloseste o versiune MIMO numita Multi-User MIMO si are o frecventa de difuczare de 5 Ghz si o rata maxima de transfer de 867Mbps.In configurarea unui router wireless, securitatea devine extrem de importanta. In primul rand, acest lucru va ajuta sa pastrati confidentialitatea informatiilor private.De aceea, cand alegeti un router wireless, nu uitati sa optati pentru un protocol de securitate cat mai fiabil. Alegeti unul care sa va protejeze conexiunea si confidentialitatea.Aveti 3 optiuni cand vine vorba despre securitate: WEP, WPA si WPA2. Aceste protocoale de securitate sunt la diferite niveluri si necesita niveluri diferite de coduri de acces.- WEP (wired equivalent privacy)Protocolul de securitate WEP cripteaza conexiunea undelor radio printr-o transmisie punct la punct, pentru a securiza reteaua wireless. - WPA este un protocol mai sigur, comparativ cu WEP. Cu toate acestea, este similar cu WEP in ceea ce priveste utilizarea si transmisia punct la punct, pentru a cripta conexiunea undelor radio. Este diferit, pentru ca PSK-ul sau codul de acces nu este atat de usor de decodificat. WPA foloseste TKIP, care este un protocol temporar, care face uz de o cheie per pachet. Asta inseamna ca genereaza in mod unic o parola de 128 bit pentru fiecare pachet si, astfel, poate sa previna tipurile de atacuri care au compromis WEP.- WPA2 este un protocol mai sigur introdus pentru a oferi securitate wireless mai puternica decat WPA. WAP2 are o criptare mai robusta ce garanteaza o mai buna securitate prin utilizarea AES (care este un standard avansat de criptare).Daca vreti sa cumparati un router wireless, o sa obsevati rapid ca exista mi multe modele care ofera securitate suplimentara, in afara de WEP, WPA si WPA2. Totul se reduce la utilizarea masurilor de securitate, dar si la alegerea unui router wireless bun care sa va ajute sa luati decizii informate cu privire la securitatea conexiunii wireless.Unele routere wireless vin cu porturi USB pentru a permite conectarea directa si utilizarea retelei wireless prin cablul USB. Functionalitatea USB permite partajarea unui fisier folosind NAS intre dispozitive, printr-o conexiune fara fir.S-ar putea sa nu aveti nevoie de un router wireless cu USB, dar uneori aceasta poate fi o decizie inteleapta. Nu se stie cand poti avea nevoie de el.Cele mai multe routere wireless ofera un port prin cablu, o completare a functionalitatii wireless care ajuta conexiunea la internet prin cablu, la un desktop.Aceasta caracteristica prezinta avantajul interferentei, deoarece conexiunea se realizeaza prin cablu. Exista, in plus, un avantaj al vitezei si fiabilitatii transferului de date.Cel mai bine este sa alegeti un router care se poate conecta la o conexiune wireless si la portul LAN cu fir (la reteaua locala). Astfel, veti avea o conexiune sigura, chiar si atunci cand exista interferente sau congestionari. Majoritatea routerelor au patru porturi cu fir, dar exista si unele cu 8.Routerele fara porturi cu fir sunt asemanatoare cu punctele de acces. Un punct de acces ofera doar conexiunea fara fir, fara a suplini conexiunea la internet. Punctele de acces conecteaza serviciul de internet de la un router la orice dispozitiv de conectare.Un punct de acces este util numai daca aveti deja un router acasa ori in apropiere. Ajuta la transmiterea semnalului de la router.Cand faceti comanda, asigurati-va ca alegeti un router, nu doar un punct de acces.Inainte de a cumpara un router, mai este un lucru pe care ar trebui sa-l aveti in vedere. Este vorba despre antena. In mod uzual un router poate avea doua tipuri de antene: interna si externa.Antena interna este incorporata in router. Cele mai multe routere vin cu antena interna integrata, pentru ca asa au un aspect modern si elegant.La drept vorbind, antena interna nu este atat de importanta ca cea externa. De multe ori, utilizatorii inteleg ca trebuie sa aleaga intre design si performanta, dar performanta ar trebui sa fie intotdeauna cea care sa conteze mai mult.Multiple in multiple out - prescurtat MIMO - este cea mai recenta tehnologie a unui router wireless. Ea permite transferul rapid de date si o acoperire extinsa a semnalului.MIMO permite fluxul si difuzarea mai multor semnale in acelasi timp. E ca si cum 5 oameni ar face munca a 20 de oameni.Iata o recapitulare a ceea ce este important atunci cand vreti sa cumparati un router wireless.* Asigurati-va ca alegeti un router cu o buna acoperire (range).* Routerul ar trebui sa aiba banda duala/ wireless dual band.* Ar trebui sa poata transmite 802.11n.* Sa fie securizat WAP2.* Sa aiba functionalitate USB si un port pentru fir.* Antena trebuie sa fie corespunzatoare (de preferat, cu antena externa).* Trebuie sa suporte IPv6.Din fericire, veti gasi foarte multe modele de routere wireless pe piata. Asta e bine, pentru ca aveti de unde alege. Pe de alta parte, asta inseamna ca trebuie sa fiti si mai vigilent pentru a face o alegere buna de prima data.