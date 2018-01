Gigantii tehnologiei, ingenuncheati de-o companie de care nici n-au auzit

Ziare.

Senzorii de amprenta integrati in ecran ar putea fi tehnologia anului 2018 pentru telefoanele mobile, dupa ce in 2017 ne-am bucurat de camere foto duale, dar si de ecrane cu raport de aspect de 18:9.Synaptics a anuntat in decembrie ca a reusit sa produca un senzor de amprenta integrat in ecran, complet functional. Senzorul poarta numele "Clear ID FS9500" si, chiar daca denumirea nu e atragatoare, conceptul e extrem de promitator.La acea vreme, compania spunea ca un producator de top va aduce pe un telefon de-al sau primul senzor de amprenta integrat in ecran, iar tehnologia urma sa fie dezvaluita la CES 2018.Cei despre care s-a zvonit ca vor fi primii au reusit aceasta performanta. Astfel, Vivo a confirmat zvonurile de care am tot auzit in ultima luna si a dezvaluit noul smartphone la evenimentul CES 2018, din Las Vegas.