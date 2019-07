Guvernul a modificat OUG 114, printr-o alta ordonanta, pentru a permite desfasurarea licitatiei pentru tehnologia 5G

Ziare.

Mai exact, Guvernul a modificat celebra OUG 114, ale carei prevederi nu permiteau lansarea licitatiei pentru tehnologia 5G in acest an.In proiect scrie, printre altele, ca ordonanta este necesara "Avand in vedere necesitatea colectarii pana la sfarsitul anului 2019, la bugetul de stat, a sumelor estimate pentru valorificarea benzilor de frecvente radio destinate comunicatiilor mobile, si evitarea unui risc de deficit bugetar"."Guvernul a adoptat astazi (miercuri - n.r.), la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, un proiect de act normativ care aduce o serie de completari si clarificari in domeniul legislatiei privind comunicatiile electronice si cel al infrastructurii fizice, a retelelor de comunicatii electronice.Sunt modificari ce au rezultat in urma unei ample consultari cu operatorii care activeaza in acest domeniu. Se asigura prin aceste modificari un cadru de predictibilitate, in concordanta cu reglementarile europene in domeniu. Practic sunt stabilite conditiile in investitiile in infrastructura de comunicatii si utilizarea eficienta a spectrului de frecventa radio. Se creeaza premisele necesare de armonizare cu industria in vederea pregatirii si desfasurarii cu succes a licitatiei pentru tehnologia 5G", a anuntat Nelu Barbu, la finalul sedintei de guvern.Purtatorul de cuvant al Executivului a afirmat ca modificarile vizeaza pretul spectrului radio in cadrul licitatiilor."Actul adoptat astazi aduce clarificari tehnice si de reglementare privind determinarea si aplicatibilitatea tarifului de monitorizare, noile reglementari fiind indreptate spre armonizare cu dinamica pietei si cu legislatia de la nivelul UE. Sunt doua modificari: pretul spectrului radio in cadrul licitatiilor este una dintre ele.Proiectul stabileste ca evaluarea fiecarei benzi de frecventa, atat la momentul acordarii, cat si la momentul prelungirii licentelor sa beneficieze de o analiza dedicata si detaliata pentru a obtine un pret optim. Stabilirea conditiior de desfasurare a licitatiei pentru tehnologia 5G se va face prin Hotarare a Guvernului ce va fi initiata la propunerea ANCOM, in colaborare cu specialisti din Ministerul Comunicatiilor si prin consultarea pietei. In ceea ce priveste tariful de monitorizare, actul normativ instituie un mecanism de stabilire si colectare a acestui tarif.Acest proiect de monitorizare se face in masura necesitatilor de finantare anuale ale ANCOM pentru exercitarea atributiilor sale specifice pietei de comuncatii electronice. Prin introducerea acestui mecanism este eliminata posibilitatea supracolectarii a acestor sume peste niveslul de finantare necesar ANCOM, asa cum este stabilit in legislatie", a adaugat Nelu Barbu.La inceputul lunii iunie, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in comunicatii, Eduard Lovin, avertiza ca daca nu se abroga OUG 114 pe telecom, licitatia pentru 5G ar putea fi blocata "Daca nu se abroga OUG 114, pe componenta telecom, nu vom avea ce sa scriem in caietul de sarcini pe licitatia 5G. Abrogarea prevederilor telecom din OUG 114 trebuie sa se faca pana la sfarsitul acestei luni, dupa care sa se adopte o HG in care sa fie stipulate preturile de plecare la licitatie.Preturile de plecare pentru licitatia 5G mentionate in OUG 114 sunt inaplicabile si rupte de realitatea din piata locala telecom", a explicat Lovin, intr-o intalnire cu presa.