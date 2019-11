How to Web 2019: Peste 1.500 de persoane au participat la una dintre cele mai importante conferinte de tehnologie si inovatie din Europa

Ziare.

com

Specialisti de renume international au fost speakeri la How to Web 2019 Speakerii How to Web 2019 sunt specialisti care au contribuit la dezvoltarea produselor si afacerilor in tehnologie la nivel global precum Sean Ellis, fondatorul miscarii Growth Hacking si al comunitatii online GrowthHackers.com, precum si autor al cartii "Hacking Growth", April Dunford, CEO Ambient Strategy si experta in pozitionare de produs, Bob Moesta, fondator, presedinte si CEO Re-Wired Group, dar si pionier in teoria "Jobs-to-be-Done" si expert in dezvoltarea de produse noi, Luciana Lixandru, Partener al Accel Londra, unul dintre cele mai importante fonduri europene de investitii, investitoare si membru in boardul UiPath.Alaturi de ei au sustinut prezentari peste 50 de alti specialisti care au contribuit la dezvoltarea unor companii precum Dropbox, Google, Shopify, Booking.com, experti in metode pe care companiile le pot folosi pentru a identifica corect si concret nevoile pietei si produsele potrivite acestora.Cele mai promitatoare trei startup-uri au fost premiate la categoriile "Cel mai bun startup", "Cel mai bun pitch" si "Premiul pentru cea mai buna inovatie" si vor beneficia de un stand de prezentare la conferinta TechCrunch Disrupt Berlin, una dintre cele mai importante conferinte de tehnologie si antreprenoriat din lume.Premiul cel mare pentru "Cel mai bun startup", in valoare totala directa de 125.000 de euro, a fost castigat de Machinations, un startup care dezvolta o platforma online ce permite crearea si testarea jocurilor. Premiul oferit, cea mai mare runda de investitie acordata la o competitie de startup-uri din tara, a fost sindicalizat de catre mai multi investitori din reteaua TechAngels, impreuna cu fondurile de investitii GapMinder Venture Partners si RocaX.Urmatorul premiu, "Cel mai bun pitch", a fost castigat de Jobful, o platforma online de recrutare bazata pe gamification, iar premiul pentru "Cea mai buna inovatie" a mers catre Neurolabs, un business care dezvolta un produs ce faciliteaza plata automata a produselor la casa, prin intermediul caruia fondatorii isi propun sa sustina dezvoltarea sectorului de retail.De asemenea, in prima zi a How to Web 2019 s-a desfasurat prima editie a UiPath Automation Awards - competitie organizata de compania UiPath - la care au participat atat start-up-uri din Romania, cat si din alte tari din Europa. Acestea sunt companii care dezvolta produse B2B pentru diverse piete din Europa. Castigatorii competitiei au fost Edward.AI (Polonia) - la categoria "Cel mai bun startup" si SmartDreamers (Romania) la categoria "Cel mai bun scale-up".Alaturi de echipa How to Web, mai multi parteneri s-au alaturat pentru a face acest eveniment posibil. Este vorba despre Orange Romania, Banca Comerciala Romana, KPMG Romania alaturi de Bitdefender, Tech'n Trade by METRO SYSTEMS Romania, Fitbit, OMV Petrom, DLA Piper, 2Checkout, European Investment Fund, Credo Ventures, EY Romania, UiPath, Societe Generale European Business Services, Adobe Romania, dar si alte companii interesate de cresterea sustenabila a mediului de tehnologie si antreprenoriat romanesc.How to Web isi propune sa depaseasca editia de anul acesta in ceea ce priveste amploarea, astfel ca si pentru urmatorul eveniment pregateste un line-up special de speakeri. In 2020, evenimentul va avea loc pe 28 si 29 octombrie si sunt asteptati speakeri cu experienta extraordinara in dezvoltarea de produse tehnologice.How to Web 2020 va avea aceeasi tema majora: Better Products, Faster Growth - o directie prin intermediul careia este sustinut ecosistemul tehnologic de business din Europa Centrala si de Est. La urmatoarea editie, organizatorii evenimentului ii aduc in Romania pe Wes Bush, consultant de produs si autor al cartii "Product-led Growth: Cum sa construiesti un produs care se vinde singur" si pe Mada Seghete, co-fondator si CSO al Branch Metrics, o companie de tehnologie evaluata la peste $1mld.How to Web este una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, ce reuneste peste 1.500 antreprenori in tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialisti in marketing online, inovatori si investitori care sunt in cautare de inspiratie si know-how.Acestia se intalnesc anual pentru a interactiona cu experti internationali si a accesa solutii pentru dezvoltarea de produse si afaceri digitale competitive, obtinand o viziune completa asupra cresterii de business-uri dinamice, competitive.Lansata in 2010, a fost printre primele evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est si a contribuit la adoptarea mentalitatii de startup in Romania si in aceasta parte a Europei.