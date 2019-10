How to Web lanseaza Eastern Disruptors Report - primul raport care analizeaza scena tehnologiei din Europa Centrala si de Est

Ziare.

Fostii dezvoltatori din Europa Centrala si de Est, acum fondatori, au parcurs un drum lung si plin de provocari in ultimii 20 de ani, de la forta de munca ieftina, la externalizare si pana la crearea de solutii inovative digitale la nivel international.Skype, "minunea" din Estonia, a fost prima companie din Europa de Est care s-a alaturat gigantilor globali. Ulterior, li s-au alaturat Prezi, Telerik si Bitdefender. Inainte de aceasta, NetBeans a fost achizitionat de Netscape, iar RAV de Microsoft. Iar in prezent, in afara de UiPath, Docplanner si alte cateva companii extrem de vizibile, observam un nou val de companii cu ambitii la scara globala.Cu toate acestea, similar cu alte ecosisteme emergente, scenei tehnologiei din Europa Centrala si de Est ii lipseste expunerea internationala, iar aici intervine "Eastern Disruptors Report".Incepand cu acest raport, How to Web isi propune sa promoveze unele dintre cele mai interesante evolutii si companii din Romania si Europa Centrala si de Est, pentru a le face vizibile la nivel european si global.Pe de alta parte, un alt obiectiv al acestuia este de a documenta directiile de crestere si provocarile pe care fondatorii din Europa Centrala si de Est le intampina in primele etape ale initiativelor lor, pentru a putea construi in viitor produse mai bune si o crestere mai rapida.Raportul urmeaza doua directii: o analiza a peisajului investitional si a ecosistemului din Romania si Europa Centrala si de Est, precum si o lista cu unele dintre cele mai interesante companii din Romania din verticalele Fintech, Medtech, RetailTech, SaaS, Proptech si Energy.In anul 2019, o suma record de 1 miliard de euro a fost investita in startup-urile din Europa Centrala si de Est, ceea ce a dus la transformari neasteptate in regiune. In acest moment, unicornii Europa Centrala si de Est valoreaza impreuna peste 30 de miliarde de euro, cei mai mult finantati fiind cei din Estonia, Polonia si Romania.In peisajul romanesc, UiPath este lider in topurile de investitie, primind 97% din suma din investitiile tehnologice romanesti primite in 2019, urmati de alte vedete ca Elrond, TypingDNA, FintechOS si Happy Recruiter."Eastern Disruptors Report" este realizat de How to Web, impreuna cu EY Romania, Medicover, Tech'n Trade by METRO SYSTEMS Romania si OMV Petrom, precum si cu ajutorul Dealroom si Activize.Raportul poate fi accesat sau descarcat de pe site-ul How to Web: https://www.howtoweb.co/reports How to Web este una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, ce reuneste peste 1500 antreprenori in tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialisti in marketing online, inovatori si investitori care sunt in cautare de inspiratie si know-how.Acestia se intalnesc anual pentru a interactiona cu experti internationali si a accesa solutii pentru dezvoltarea de produse si afaceri digitale competitive, obtinand o viziune completa asupra cresterii de business-uri dinamice, competitive.Lansata in 2010, a fost printre primele evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est si a contribuit la adoptarea mentalitatii de startup in Romania si in aceasta parte a Europei.