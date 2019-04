IBM a dezvoltat o tehnologie care stie daca un angajat vrea sa-si dea demisia

Ziare.

Tehnologia dedicata retinerii angajatilor a fost dezvoltata constant pe parcursul celor sapte ani de cand Rometty conduce IBM, companie pentru care lucreaza aproximativ 350.000 de oameni, a precizat aceasta pentru CNBC Tehnologia (), dezvoltata de computerul Watson si pentru care compania detine un brevent, poate evalua cu precizie riscul ca un angajat sa-si paraseasca jobul si ajuta departamentului de resurse umane in eforturile sale de a-l retine.Desi a refuzat sa dezvaluie ingredientul secret al programului, Rometty a mentionat ca succesul acestuia se datoreaza analizarii mai multor puncte de date.Potrivit acesteia, nu a fost usor sa convinga conducerea companiei de eficienta instrumentului, dar eforturile au meritat, in conditiile in care, sustine Rometty, IBM a economisit pana acum aproape 300 de milioane de dolari in ceea ce priveste costurile asociate cu fluctuatia de personal.Tehnologia face parte dintr-o serie de produse concepute in scopul promovarii unui nou tip de politica de resurse umane, unul dintre domeniile in care angajatii umani au nevoie de inteligenta artificiala pentru a imbunatati calitatea serviciilor oferite.In cazul IBM, pe masura ce tehnologia a inceput sa fie implementata la scara larga, dimensiunea departamentului de HR a fost redusa cu 30% la nivel global. Potrivit lui Rometty, oamenii au ramas pe pozitii bine platite si sunt capabili sa desfasoare activitati mai importante.C.S.