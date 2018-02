Implementarea realitatii virtuale in cazinouri

Ziare.

Dar imaginati-va ca tot ce stiti despre cazinourile online este pe punctul de a se schimba si ca in locul unui cazinou online veti descoperi lumea imersiva a unui cazinou virtual!Chiar daca cele mai bune cazinouri live, cu dealer real, de genul celor de pe cazinoonline.com , isi au o baza loiala de milioane de clienti, operatorii vor oferi cu placere genul de experienta multi-senzoriala, de care numai realitatatea virtuala este capabila.In locul navigarii pe un site, va puteti plimba pe holurile celui mai popular casino din Las Vegas, va puteti opri la bar, puteti afla cateva ponturi, va opriti la casierie, schimbati niste bani, va asezati la o masa de joc si interactionati cu ceilalti clienti ai cazinoului.Puteti explora absolut toate camerele virtuale, puteti schita gesturi si puteti observa gesturile sau expresiile faciale ale unor jucatori de poker, de exemplu!Aceasta lume 3D este construita in jurul dumneavoastra, cu o atentie deosebita la cele mai mici detalii: crupierul care varsa un pahar, din greseala, jucatorul din stanga dumneavoastra care isi aprinde un trabuc, un sunet familiar ce vine din sectiunea de sloturi - semn ca cineva a castigat un jackpot - toate acestea au aparut din dorinta de a emula atmosfera unui cazinou, pentru a va oferi o experienta unica.Analizand o serie de statistici, putem spune ca industria VR, sau "Virtual Reality", va atinge suma de 2.90 bilioane de USD, pana in anul 2020. Accentul va fi pus pe constructia unei lumi 3D, 360 grade in jurul jucatorului, cu posibilitatea de a insera obiecte 2D in aceasta arhitectura 3D.Primii care au facut pasi in aceasta directie sunt cei de la compania numita Lucky VR, cu un joc de sloturi: "Slots Million".Din punct de vedere hardware, un calculator ce foloseste Windows ca si sistem de operare si o pereche de ochelari Oculus Rift sunt suficienti, iar produsul finit - ei bine - este o capodopera: sala de jocuri amplasata la etajul 80 al unei cladiri futuristice, posibilitatea de a servi o bautura la bar, dealeri amuzanti si daca nu aveti rau de inaltime - de ce nu aruncati o privire pe fereastra?Casino VR Poker este un proiect elvetian si va prezinta o masa de - ati ghicit - poker. Puteti folosi atat Oculus Rift, cat si Gear VR si puteti urmari cu atentie miscarile si ticurile jucatorilor, indicatiile crupierului sau dinamica generala a jocului.Puteti sa va manifestati bucuria sau frustrarea in momentul cand ati castigat sau ati pierdut o mana importanta si asemenea unui joc real, pentru a va strange jetoanele de pe masa trebuie sa va intindeti si sa le adunati!Asteptam cu interes implementare acestei facilitati in toate cazinourile online, pentru ca trendul isi spune cuvantul, operatorii vor dori sa lansese cat mai multe facilitati si servicii si, ca sa fim realisti - jucatorul va beneficia cel mai mult de pe urma acestor adaosuri.