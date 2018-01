In 20 de ani, fiecare om ar putea avea un alter ego sub forma unui asistent digital care va sti totul depre el

Viitorul muncii

Ziare.

com

Smith si Shum, care au scris impreuna o carte depre inteligenta artificiala, numita "The Future Computed", au vorbit cu jurnalistii de la Business Insider despre planurile Microsoft in acest domeniu - compania aflandu-se, potrivit celor doi, in avangarda cercetarii si dezvoltarii - dar si despre cum se asteapta ca tehnologia sa arate peste 20 de ani de acum si despre impactul pe care il va avea asupra locurilor de munca.Microsoft lucreaza la "democratizarea" inteligentei artificiale, punand la dispozitia rivalilor si a publicului rezultatele eforturilor specialistilor sai."Urmarim sa democratizam inteligenta artificiala, acest lucru insemnand ca punem la dispozitia celorlalti chiar caramizile sale", spune Smith. Multi oameni vor beneficia de pe urma acestei transparente, iar acest lucru inseamna ca va fi nevoie sa fie acordata o foarte mare atentie aspectelor etice.De asemenea, si alte companii trebuie sa adopte o atitudine similara, impartasirea rezultatelor cercetarilor fiind importanta pentru ca progresul sa-si atinga intregul potential, sustin cei doi.Nu in ultimul rand, companiile trebuie sa lucreze cu guvernele si cu mediul academic pentru a stabili care sunt cele mai bune metode pentru a contracara potentialele pericole ce decurg din transferarea anumitor aspecte ale vietii oamenilor catre niste computere care imita gandirea umana."Companiile din domeniul tehnologiei vor sti mai bine decat oricine cum functioneaza tehnologia, insa acest lucru nu inseamna ca ele vor sti cel mai bine cum sa fie folosita inteligenta artificiala in moduri responsabile din punct de vedere social si benefice", mai afirma Smith.In ceea ce priveste interactiunea de zi cu zi cu inteligenta artificiala, 20 de ani de acum inainte, aceasta se va realiza prin intermediul unui asistent digital personal pentru orice."Este intotdeauna dificil sa prezici viitorul, insa Brad si cu mine credem cu tarie un lucru, si anume faptul ca. Intre noi, folosim cuvintele alter ego, cu adevarat un al doilea sine", spune Shum, care se asteapta ca tehnologia sa avanseze semnificativ in urmatorii 20 de ani, mai ales in conditiile in care au fost facute deja progrese insemnate.Daca in cazul revolutiilor industriale anterioare au existat intotdeauna locuri de munca si pentru cei cu studii medii, lucrurile vor sta diferit in ceea ce priveste transformarea pe care o va aduce inteligenta artificiala.Continuarea studiilor dupa terminarea liceului va fi esentiala, crede Smith. Nu este neaparat vorba despre o diploma de licenta, ci poate fi orice forma de instruire prin care sa fie dobandite competente suplimentare."Viitorul nu va fi un moment potrivit pentru a renunta la liceu. Cel putin, nu daca iti doresti un loc de munca cu un salariu din care poti sa traiesti", sustine presedintele Microsoft.