In curand am putea avea toti tricordere ca in Star Trek, care ne spun pe loc ce boala avem

In universul fictiv creat de Gene Roddenberry, tricorderul este un sistem portabil folosit de doctorii din secolul al XXIII-lea pentru a obtine pe loc informatii complete si precise despre starea de sanatate a pacientului.Exemplificand perfect situatia in care fictiunea inspira stiinta, numerosi cercetatori au incercat de-a lungul anilor sa creeze dispozitivul care sa poata diagnostica orice afectiune, oriunde si oricand. Pana acum, eforturile lor au fost mai mult sau mai putin incununate de succes.In urma cu cinci ani, fundatia X Prize a provocat oamenii de stiinta din intreaga lume sa dezvolte un aparat cat mai apropiat de acest ideal in cadrul unei competitii internationale de 10 milioane de dolari sponsorizate de Qualcomm, la care au participat 300 de echipe.Recent, doua startup-uri au fost desemnate castigatoarele competitiei. "Tricorderele" lor ar putea fi utilizate in viitor de pacienti pentru a-si monitoriza starea de sanatate fara a fi nevoie de un doctor care sa interpreteze datele.Marele premiu pus la bataie X Prize, in valoare de 2,5 milioane de dolari, a fost castigat de compania americana Final Frontier Medical Devices.Dispozitivul sau, numit, este format din sase componente: un senzor pentru piept, un senzor pentru incheietura mainii, un instrument pentru masurarea tensiunii arteriale, un spirometru, un termometru care functioneaza si ca stetoscop, precum si un iPad Mini care primeste prin Bluetooth informatiile colectate.Pe locul al doilea in cadrul competitiei s-a plasat compania Dynamical Biomarkers Group, formata din cercetatori din Taiwan si Massachusetts, care a fost premiata cu 1 milion de dolari pentru versiunea sa de tricorder, DeepQ Kit.include un stetoscop digital si o suita de instrumente wireless care pot efectua operatiuni precum teste de sange sau de urina. Datele sunt transmise unui smartphone.Ambele dispozitive pot diagnostica 13 afectiuni, printre care otita, apnee in somn, afectiuni pulmonare si ale inimii, diabet, leucocitoza, infectii ale tractului urinar. De asemenea, pot monitoriza tensiunea arteriala, ritmul cardiac, respiratia, temperatura corpului si oxigenarea.In aria de expertiza a DxtER intra si mononucleoza si tusea convulsiva, in timp ce DeepQ poate detecta melanomul.Chiar daca nu sunt atat de avansate ca cel folosit de doctorul Crusher pe Enterprise, aceste dispozitive, care vor fi testate in urmatorii ani pentru a putea fi aprobate de Agentia Americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), ar putea salva numeroase vieti in lumea reala, in special in zonele cu servicii medicale precare.