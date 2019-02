Ziare.

Insa, in cadrul unui experiment recent, un robot a reusit sa inteleaga ce inseamna proprietatea si ca nu ar trebui sa se atinga de lucrurile care nu ii apartin, o lectie extrem de importanta pentru interactiunea roboti-oameni, arata Science News "Daca instruiesc un robot sa-mi construiasca un gard si merge la vecin sa fure scanduri, nu este ceea ce aveam in minte", a explicat Matthias Scheutz, cercetator la Universitatea Tufts din Medford, Massachussetts, de ce era nevoie de o astfel de lectie. Omul de stiinta nu a fost implicat in experiment.Cercetatorul in inteligenta artificiala Xuan Tan si colegii sai de la Universitatea Yale au scolit robotul in experimente cu piese cubice aflate pe o masa. Intr-o sedinta, Tan s-a jucat doar cu piesele rosii, inducand robotului ideea ca acestea ii apartin. Cand robotul a vrut sa ia un cub rosu, primind o comanda ce se referea la piese, in general, cercetatorul l-a oprit, spunandu-i ca acea piesa rosie era a sa.Din acel moment, a atins restul pieselor, nu insa si pe cele rosii.Mai tarziu, cand robotul a primit de la un alt cercetator comanda de a arunca un cub rosu, acesta a replicat: "Scuze, nu am voie sa arunc ceea ce este detinut de Xuan Tan".Citeste si Inteligenta artificiala devine tot mai inteligenta. Deja ne stie personalitatea doar privindu-ne ochii A.P.