Inca un pas inainte pentru Inteligenta Artificiala. Incepe sa inteleaga oamenii din ce in ce mai bine

Iar cea mai recenta reusita a sa nu este una peste care sa se poata trece usor cu vederea. Dupa o simpla ascultare a vocii cuiva, AI ii poate genera chipul, arata Live Science Cu destul de multa precizie isi poate da seama de gen, etnie sau varsta, dar deocamdata trasaturile specifice ale unui individ sau altul nu le poate ghici.Programul Speech2Face, antrenat prin ascultarea a peste 100.000 de clipuri in care oameni ddin intreaga lume vorbesc, genereaza ceea ce poate fi numit un sablon, dar e un inceput promitator, spun oamenii de stiinta.Mai are de lucrat la chipurile celor care vorbesc intr-o limba straina, caz in care greseste cand e vorba de etnie, se arata intr-un raport publicat de jurnalul arXiv.A.P.