Incepe cel mai important eveniment pentru publicitate - Print&Sign 2019

Cea de-a 15 editie a Print&Sign 2019 este o oportunitate excelenta pentru specialistii din domeniul tehnologiilor de tipar digital, care vor avea ocazia sa prezinte cele mai noi trenduri de comunicare vizuala pe orice tip de suport.Anul acesta, evenimentul va aduna peste 550 de branduri reprezentate de 150 de expozanti din domeniul printing-ului digital, care promit sa depaseasca asteptarile vizitatorilor cu peste 100 de lansari de produse din categoria reclamelor luminoase si a panourilor cu LED Majoritatea industriilor prezente pe piata folosesc pentru promovare semnalistica outdoor (reclame luminoase cu LED-uri), care a ajuns sa isi puna amprenta si in domenii precum design interior sau fashion.Bransele care utilizau deja aceasta metoda pentru a-si face cunoscuta prezenta, precum industria bauturilor, a cosmeticelor, a mobilei sau industria electronica, vor descoperi anul acesta in cadrul expozitiei idei revolutionare de promovare a brandului, putand incheia parteneriate cu furnizori-cheie din sfera reclamelor luminoase, asa cum este si cazul companiei, unul dintre cei mai mari producatori premium de solutii cu afisare cu LED-uri din Romania.Specialistii sai vin permanent in intampinarea nevoilor clientilor cu o viziune inovativa si peste 13 ani de experienta.Printre produsele cu care SmarSoft Electronic si-a fidelizat clientii se numara si firme luminoase, cruci de farmacie, ceasuri stradale, solutii LED dedicate mediului industrial sau afisaje de schimb valutar , toate de o inalta calitate si foarte usor vizibile de la sute de metri distanta, multumita LED-urilor puternice si a tehnologiei inovative.In cadrul evenimentului, compania SmartSoft Electronic va putea fi gasita in pavilionul B1, la standul 65.Expozitia Print&Sign 2019 promite sa ofere o imagine de ansamblu a comunicarii vizuale, oferind noi oportunitati pentru deschiderea unor piete noi de desfacere pentru afacerile din acest domeniu.Cele mai noi tendinte ale industriei de print digital vor fi atent explicate, iar expertii internationali vor oferi posibilitatea vizitatorilor targului de a explora cele mai bune solutii de promovare.