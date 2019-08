Inima stivuitorului este pe maini bune la Hakuservice

Ziare.

Totodata, aceste stivuitoare sunt de 3 tipuri: cele ce functioneaza pe GPL, cele pe DIESEL si cele electrice. Indicat este ca fiecare firma sa le foloseasca pe cele electrice - sunt mai ecologice, nu scot fum in timpul functionarii. Sunt si mai compacte, dar si mai usor de manevrat datorita greutatii bateriei ce actioneaza ca o contragreutate.Bateriile stivuitoarelor au si ele o durata de viata si au nevoie si de ingrijiri periodice. Locul potrivit pentru intretinerea sau inlocuirea acestora este Hakuservice Cu experienta de peste 8 ani, Hakuservice ofera servicii ce se aplica in mai multe domenii precum: transport, auto, logistica, marina, agricultura, energie solara, golf, etc.Bateriile de tractiune pentru stivuitoare din gama vasta de produse sunt atat noi, cat si second hand. Cei ce nu stiu de ce tip de baterie are nevoie stivuitorul, pot cere oricand parerea echipei. Totodata, atunci cand se achizitioneaza o baterie noua, cea veche se poate preda in sistem buy - back.La Hakuservice, orice problema este tratata cu seriozitate si profesionalism, indiferent de complexitatea ei. Astfel, serviciile pe care acestia le presteaza tin de:- Colectarea bateriilor uzate- Funizarea de baterii noi.- Reparatii si service pentru orice tip de redresor- Service pentru orice tip de baterie, inclusiv pentru baterii de tractiune- Furnizarea de accesorii pentru statii de incarcare si orice tip de baterii.- Proceduri manuale si proceduri automate pentru diagnosticare- Servicii de regenerare a bateriilor- Intretinere perioadica preventiva a oricarui tip de baterieIndiferent ce tip de baterie se achizitioneaza, acesta vine intr-o cutie metalica anticoroziva, antisoc, cu elementii interconectati prin legaturi flexibile cu prindere prin subur - transportul se va desfasura in siguranta.Bateriile de tractiune - Power traction battery system - sunt mai degraba un sistem. Acesta este alcatuit dintr-o baterie de tractiune si un redresor cu reglaj prin microprocessor. Scopul este de a asigura o incarcare rapida si usoara a bateriei.Avantajele acestor baterii ce reies din caracteristicile principale vor fi enuntate in cele ce urmeaza:- Timpul de incarcare redus pana la 3 ore- Nivelul de temperatura al bateriei redus cu aproximativ 10⁰C- Consum redus de energie, cu aproximativ 70%- Reducerea sarcinii mecanice pe electroziMai exista si alte tipuri de baterii de tractiune precum:- Hoppecke Trak Air- Hoppeke Trak Basic- Hoppeke Trak Bloc- Hoppeke Trak Eco- TAB Motion Tubular etc.Pentru un plus de detalii privind tipurile de baterii, dar si caracteristicile principale ale acestora se poate accesa www.baterii-stivuitor.ro . In cazul unei nelamuriri, echipa sta la dispozitia oricui cu suport si cele mai bune sfaturi.