Innovation Labs 2019 anunta echipele calificate in urma Hackathonului din Bucuresti

Ce inovatii ne propun tinerele echipe din Hackathonul Innovation Labs din Bucuresti

Ziare.

com

Hackathonul este o aventura de peste 30 de ore de efervescenta creativa, efort intens, mentorat, deschidere spre idei si oameni noi, animata de o doza serioasa de imaginatie si voie buna.La finalul acestei explorari in lumea posibilului, cele mai determinate echipe au fost selectate pentru a intra in etapa de dezvoltare a produsului organizata in urmatoarele 10 saptamani de catre Asociatia Tech Lounge cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD - Groupe Societe Generale, Medicover, OMV Petrom precum si The Romanian-American Foundation, ca partener strategic.In Bucuresti, programul este sustinut academic de catre Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si Universitatea din Bucuresti. Hackathon-ul din Bucuresti este etapa incipienta a acceleratorului Innovation Labs, care a ajuns anul acesta la cea de-a saptea editie.La eveniment au participat 65 de echipe formate din peste 200 de tineri cu initiative curajoase si imaginative, care si-au prezentat in prima zi a evenimentului ideile de produse tehnice aliniate cu cele sapte directii ale programului: Agriculture, Cyber-Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities si Smart Mobility.Hackathonul a debutat sambata, 2 martie, printr-o prezentare initiala a fiecarei echipe. Dupa o prima selectie, prin votul Juriului si al publicului, cele mai promitatoare 40 de echipe au intrat in experienta propriu-zisa de dezvoltare a Hackathonului.Pe parcursul dupa-amiezii, serii si noptii ce a urmat, tinerii au construit si au slefuit un prototip cat mai persuasiv pentru produsul conceput de ei, sub indrumarea mentorilor - antreprenori si profesionisti de top din industriile IT&C si business.Duminica, 3 martie, in cea de-a doua zi a Hackathon-ului, echipele si-au prezentat noua versiune a produsului si a strategiei de business. Prezentarile au inclus o demonstratie tehnica precum si un pitch de 2 minute in fata Juriului si publicului.Juriul, incluzand personalitati din ecosistemul inovarii digitale din Romania, a avut misiunea dificila de a selecta cele mai performante 23 de echipe si prototipuri, ce intra astfel in programul de dezvoltare si mentorat de 10 saptamani al Innovation Labs.Echipele calificate incep de azi o experienta intensa de interactiuni saptamanale cu mentorii, utilizatorii si potentialii investitori, intrand gradual in lumea inovarii digitale si antreprenoriatului tehnic.Saptamana aceasta, pe 9-10 martie 2019, urmeaza alte patru Hackathoane, care vor avea loc simultan in Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara. Inscrierea pentru acestea se poate face pe www.innovationlabs.ro/register pana pe 7 martie.Pe directia SmartCity, sustinuta de Orange, echipele BeOnTime si RailTrace propun o solutie de gestionare a fluxului de pasageri prin generarea de orare si rute actualizate, respectiv o solutie de monitorizare si detectare a defectiunilor in infrastructurile de transport.Pentru directia de Retail, sustinuta de Carrefour ca lider al inovatiei in domeniu, echipa ReTGo propune o aplicatie prin intermediul careia utilizatorii pot genera o precomanda pentru a primi cafeaua de la magazinele preferate la ora si in locul dorit. In directia de Agriculture, echipa Veritas propune o solutie de monitorizare a conditiilor de mediu pentru vita de vie.Echipele Sales Lead Generator si Finbot, din directia Fintech, sustinuta de BRD - Groupe Societe Generale, au dezvoltat, ambele folosind mecanisme de Machine Learning, o solutie care permite prioritizarea eficienta a potentialilor clienti, si o solutie care ofera angajatilor organizatiilor un mod de cautare interactiva a informatiei nestructurate.In cadrul directiei Smart-Mobility, verticala sustinuta de OMV Petrom, echipa Heimdal propune un produs care imbunatateste consumul electric printr-o solutie hardware. Tot cu sustinerea OMV Petrom, echipa EKT dezvolta o solutie de optimizare a bucatariilor din benzinarii, digitalizand informatiile privind ingredientele, stocurile si procesele.Echipa MedCal din directia de Health & Lifestyle, sprijinita in premiera de Medicover, propune o aplicatie digitala ce optimizeaza modul de organizare a activitatii in cadrul institutiilor medicale.Pentru verticala de Educatie, sustinuta de Romanian-American Foundation, echipa CodeLeague propune o aplicatie mobila care permite copiilor sa invete programarea in mod interactiv prin exercitii, jocuri si mentorat in timp real.Pe parcursul urmatoarelor 3 luni, antreprenori si oameni de business de varf vor impartasi experientele lor cu tinerii participanti, orientandu-i in explorarea ecosistemului antreprenorial romanesc.In plus, prin intermediul partenerilor programului, echipele castiga acces la tehnologii de ultima generatie pentru dezvoltarea produselor precum si oportunitati de pozitionare eficienta pe piata.Pe 20 mai, in cadrul Demo Day, finalistii isi vor prezenta prototipurile in fata partenerilor, a reprezentantilor media si a potentialilor investitori, urmand ca echipele cele mai convingatoare sa fie recunoscute prin premiile Innovation Labs.Echipele pot continua sa beneficieze de sprijinul acceleratorului si al sustinatorilor programului si dupa incheierea perioadei de mentorat, devenind parte din comunitatea de alumni a Innovation Labs.Innovation Labs 2019 Bucuresti este un program organizat de Asociatia Tech Lounge cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Societe Generale, OMV Petrom, Medicover precum si The Romanian-American Foundation ca partener strategic, si cu sustinerea Renault, Adobe, Fitbit, NXP, PSS Prosoft Solutions, BearingPoint, IXIA (a Keysight Business), ORTEC, Microsoft si Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), impreuna cu partenerii academici Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si Universitatea din Bucuresti.