Inovatie tehnologica: Cine trece strada ilegal va fi amendat pe baza recunoasterii faciale (Video)

Chinezii care traverseaza prin locuri interzise vor fi amendati imediat prin SMS, datorita acestor camere de securitate dotate cu inteligenta artificiala si recunoastere faciala, conform New York Post Oamenii din orasul chinez Shenzhen care nu traverseaza pe trecerea de pietoni sunt filmati si scanati, iar fata lor este proiectata pe un ecran urias, astfel incat toti trecatorii din zona sa ii poata vedea, potrivit South China Morning Post (SCMP).Daca asta nu era suficient de rusions, in plan se afla si un sistem de amenzi, care vor fi trimise prin SMS celor care incalca legea.Compania care se afla in spatele acestei idei, Intellifusion, e in discutii cu mai multe retele de telefonie mobila si cateva platforme de social media pentru a implementa noul sistem.Firma s-ar afla in discutii cu WeChat - o aplicatie chineza de mesagerie folosita de majoritatea populatiei - si cu Sina Weibo, versiunea chinezeasca a platformei Twitter.WeChat are peste 1 miliard de utilizatori, iar comparativ, China are o populatie de 1,3 miliarde de locuitori."Traversarea neregulamentara a fost intotdeauna o problema in China. O combinatie intre tehnologie si psihologie poate reduce aceste cazuri si le va si preveni", a spus Wang Jun, directorul de marketing al Intellifusion.In ultimele 10 luni, un numar de 13.930 de pietoni si-au vazut chipurile afisate pe ecranele din intersectii, potrivit politiei din Shenzhen.Miscarea face parte dintr-un plan amplu de supraveghere a cetatenilor din China, fiind sprijinit de o retea de 170 milioane de camere de supraveghere, din care majoritatea sunt dotate cu inteligenta artificiala si tehnologie de recunoastere faciala.Aceste camere de securitate sunt deja utilizate pentru a reglementa traficul si pentru a identifica soferii care nu respecta regulile de circulatie.In urmatorii trei ani, vor fi instalate alte aproximativ 400 milioane de camere.Iata un scurt clip care explica tehnologia:A.D.