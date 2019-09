Intracom Telecom ilumineaza municipalitatea Papagou-Holargos din Atena

Ziare.

Avand ca scop atat reducerea consumului de energie, imbunatatirea sigurantei cat si considerente de factor estetic, municipalitatea a ales sa modernizeze iluminatul rutier si sa aplice cateva dintre solutiile IoT ale companiei Intracom Telecom.Mai precis, in cadrul contractului, Intracom Telecom va furniza municipalitatii platforma sa Smart City & IoT, care va monitoriza si controla functionarea eficienta a 4.702 de puncte de iluminare LED de inalta tehnologie si eficienta energetica, precum si intretinerea acestora. Becurile cu tehnologie LED vor fi furnizate de catre GlobiLED.Mai mult, Intracom Telecom va implementa sistemul sau de parcare inteligent, sistemul sau gratuit de administrare a punctelor de acces public Wi-Fi, precum si solutia software de intretinere planificata si predictiva, care va documenta defectiunile aparute, le va ierarhiza si va planifica recuperarea relativa precum si raportarea si monitorizarea statistica.Toate aceste solutii diverse si complexe de tip Smart City vor fi gestionate si controlate de platforma UiTOP (Unified IoT Orchestration platform) a Intracom Telecom; o platforma care imbunatateste un mediu unificat pentru gestionarea si controlul avansat al Lucrurilor Inteligente, pentru mai multe domenii verticale si vizand activarea unui numar de aplicatii IoT.Municipalitatea va beneficia de economii de energie din iluminat de 83,69%, care vor finanta in totalitate proiectul printr-un model de tip ESCO, vor reduce amprenta energetica anuala cu 5.961 tone CO2 si vor economisi in continuare peste 2,5 milioane de euro in cei 12 ani de proiect.: "Abia a inceput un proiect promitator si semnificativ si suntem incantati ca am fost selectati pentru o implementare atat de provocatoare. Aspiram intotdeauna spre imbunatatirea societatilor conectate inteligent, in care sunt implementate cele mai noi tehnologii IoT. Pe masura ce cererea pentru aplicatii inteligente este in crestere, suntem aici pentru a va oferi solutiile tehnologice de top. Consideram ca acesta este un pas crucial spre modernizarea si conectarea fiecarei municipalitati din tara noastra, oferind astfel expertiza noastra solida pentru a spori bunastarea oamenilor."Pe plan local, Intrarom, a implementat un Proiect Pilot Smart City demonstrativ la Alba Iulia si incearca sa reproduca in Romania povestea de succes a companiei Intracom Telecom in domeniul Smart City.