Intracom Telecom implementeaza sistemele sale radio V-Band la un operator grec de energie

Operatorul de energie a cautat o solutie operabila in banda libera de frecventa, de capacitate mare, care sa ofere in acelasi timp un sistem usor, cu volum redus si care sa permita o instalare rapida si usoara.In concordanta cu necesitatile specificate de ADMIE, solutia de ultima generatie de la Intracom Telecom a adresat in mod ideal toate cerintele, oferind functionalitati eficiente precum si o estetica speciala care o face sa se integreze armonios in mediul urban.Trebuie subliniat faptul ca operatorul a acordat o atentie speciala celor doua caracteristici importante ale sistemului, care au jucat un rol esential in decizia finala; Total Cost of Ownership (TCO) scazut si functionalitatea de auto-aliniere a echipamentului StreetNode ™.Seria de produse StreetNode ™ V60-PTP V-Band, functionand in banda de frecventa de 57-64 GHz, poate oferi o capacitate de transfer foarte mare, de pana la 1,65 Gbit/s si poate suporta cu usurinta instalari la nivel stradal sau pe acoperis, permitand o implementare de legaturi mai rapida, eficienta din punct de vedere al costurilor.Dupa cum a mentionat, a comentat: "StreetNode-V60 de la Intracom Telecom a cunoscut deja succesul pietei, fiind selectat de catre operatorii de nivel european, american si australian, pe baza avantajelor sale tehnice, operationale si ale beneficiilor aduse in planurile de afaceri.