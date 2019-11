Intracom Telecom implementeaza tehnologia sa superioara de acces radio pentru a sustine reteaua de comunicatii din Camerun

Ziare.

Acest proiect presupune atat implementarea unei retele de telefonie mobila cat si dezvoltarea ofertei de servicii de banda ultra-larga pentru consumatorii rezidentiali dar si pentru cei de tip corporatie din Camerun, consumatori care nu pot fi conectati prin reteaua traditionala de fibra optica.Planul provocator al Wiicom de implementare a unei retele radio precum si posibilitatea de a oferi servicii de conectivitate de inalta calitate si banda ultra-larga utilizatorilor sai finali a dus la selectarea sistemelor Intracom Telecom de ultima generatie - WiBAS™ PtMP -, a familiei de produse unice - OmniBAS™ PtP cat si a sistemului avansat de management al retelei - uniMS™.Selectia tehnologiei PtMP precum si a sistemului WiBAS™ este o parte integranta esentiala a investitiilor pe care Wiicom le face pentru extinderea, modernizarea si actualizarea retelei sale.Familia de produse WiBAS™, formata din WiBAS™-OSDR si WiBAS™-Connect va opera in banda de frecventa licentiata de 10.5GHz, oferind cea mai rapida activare a conexiunii pentru clienti cat si cea mai mare viteza de transfer - de 100 Mbps per abonat.Mai mult decat atat, solutia de transmisiuni a pachetelor Ethernet in domeniul microundelor - OmniBAS™ PtP va fi utilizata pentru aplicatiile de transmisiuni si transport iar intregul sistem va fi gestionat in mod eficient de catre software-ul avansat de coordonare al retelei - uniMS™., a comentat: "Intracom Telecom se concentreaza si investeste constant in evolutia continua a portofoliului sau de produse radio, iar implementarea tehnologiei sale superioare PtMP in toate orasele majore ale Camerunului constituie un reper important. Prin intermediul sistemului PtMP - WiBAS™, compania ofera o varietate de servicii, prin intermediul conectivitatii de banda larga, pentru un numar cat mai mare de abonati care, in prezent, sunt afectati de decalajul digital existent. Astfel, se imbunatatesc competitivitatea si accesul la informatii ale cetateniilor Camerunului din zonele slab digitalizate. ", a declarat: "Aceasta este o realizare semnificativa pentru operatiunile Intracom Telecom in Camerun si un pas important catre indeplinirea obiectivelor noastre strategice pe piata emergenta africana. Platforma WiBAS™ a Intracom Telecom a avut un impact global pozitiv asupra unei game largi de operatori si ISPs (furnizorilor de servicii de internet) si suntem mai mult decat multumiti de faptul ca solutiile noastre au obtinut aceasta recunoastere. Ne propunem constant sa imbogatim serviciile operatorilor si astfel sa optimizam experienta abonatilor finali."