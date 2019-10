Intracom Telecom introduce cea mai larga extindere a portofoliului sau de solutii in domeniul microundelor si undelor milimetrice

Front-runner, solutia E-Band de 30 Gbit/s, UltraLink ™ -XR80

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii, a anuntat cea mai mare extindere si actualizare a portofoliului sau de solutii wireless, prin introducerea a trei noi produse: WiBAS ™ G5 evo-BS, WiBAS ™ G5 Connect+ si UltraLink ™ -XR80.Aceste noi sisteme wireless vor fi prezentate la standul S.1224 al companiei, la MWC Los Angeles, in perioada 22-24 octombrie 2019.Compania isi imbunatateste si largeste varietatea de optiuni pe care clientii sai le pot folosi, pentru solutiile de acces si transmisiuni (de tip "X-Haul") pe unde radio.Intracom Telecom introduce si sistemele sale radio PtMP de generatia a cincea, WIBAS ™ G5. Produsul functioneaza in benzile de frecventa 24.5-29.5 GHz, folosind canale radio de 100 MHz, obtinand o rata de transfer care depaseste 550 Mbps per abonat.Operatorii si furnizorii de tip ISP pot beneficia acum de capacitatea ridicata, performantele excelente si functionalitatile de economisire a energiei din cadrul familiei WiBAS ™ G5 care opereaza in mod TDD.Bazandu-se pe cele mai avansate tehnologii din piata, WiBAS ™ G5 evo-BS are o flexibilitate ridicata din punct de vedere al implementarii, deservind o arie de acoperire larga, folosind o varietate de antene sectoriale cu deschideri cuprinse intre 90 si 360 grade.Datorita dimensiunilor compacte, aceasta statie de baza PtMP nu necesita infrastructuri complicate de telecomunicatii.In acelasi timp, noul WiBAS ™ G5 Connect+ este un terminal avansat care se adreseaza operatorior care nevoie de un hardware de inalta calitate si fara probleme, deoarece acesta este foarte flexibil, fiind capabil sa functioneze atat in mod TDD cat si FDD, in domeniul spectrului de comunicatii radio cu microunde.Mai mult decat atat, capacitatile sale permit atat o implementare fara efort cat si o interoperabilitate cu toate statiile de baza WiBAS ™ disponibile, oferind posibilitatea unei exploatari complete a retelei existente.In aceeasi nota, Intracom Telecom, pentru a satisface nevoia celor mai pretentioase aplicatii de backhaul, midhaul si fronthaul 5G, introduce o noua generatie de platforma radio E-band duala, UltraLink ™ -XR80.Acest sistem radio dual de ultima generatie suporta o capacitate radio de 30Gbps full duplex intr-o singura unitate, folosind un canal de 2 GHz, oferind in acelasi timp distante superioare, tipice unitatilor radio E-Band UltraLink ™ ale Intracom Telecom.Datorita functionalitatii si capacitatii sale versatile, UltraLink ™ -XR80 poate sprijini in mod ideal atat transportul de rafic combinat - RAN 5G - de tip "X-Haul", precum si transportul traficului pentru sistemele mobile 2G / 3G / 4G existente, acoperind astfel intregul spectru de nevoi al retelelor operatorilor de telefonie mobila., a comentat: "".