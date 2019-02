Intracom Telecom participa la MWC Barcelona 2019 pentru a prezenta un portofoliu solid de solutii inovatoare

Ziare.

In cadrul evenimentului ce dureaza patru zile, compania va prezenta, la standul 7B50 din sala 7, o noua gama de sisteme wireless de acces si de retea, precum si solutii superioare din domeniile serviciilor Virtualized Wi-Fi, AI for Network Insights si a aplicatiilor de tip Smart City.Intracom Telecom va prezenta noua sa generatie de platforme all-outdoor UltraLink ™, special conceputa pentru cele mai solicitante aplicatii de backhaul si fronthaul de 5G, oferind o capacitate de pana la 30 Gbit / s si utilizand un canal de 2 GHz.In plus, gama de produse WiBAS ™ PtMP a Intracom Telecom este in crestere odata cu adaugarea a doua noi solutii. Prima este o solutie noua, WiBAS ™ micro-BS, care opereaza in banda de 28 GHz si ofera o conectivitate IP de ultima generatie pentru retelele FWA (Fixed Wireless Access).A doua o reprezinta o noua editie de WiBAS ™ -Connect cu dubla polarizare (orizontala si verticala), care este cea mai compacta si mai usoara statie terminala all-outdoor cu microunde pentru acces rezidential si pentru IMM-uri.Portofoliul este completat cu OmniBAS ™ -10P, cel mai nou model OmniBAS ™ -4P, in timp ce ultima solutie adaugata a companiei include serviciile IP / MPLS avansate oferite de toate produsele OmniBAS ™, care le transforma intr-o serie de produse de retea inteligente.Trecand la zona Telco Software, compania va prezenta noi cazuri de utilizare a platformei sale de servicii de tip Virtualized Wi-Fi, care le-ar permite furnizorilor de servicii de comunicatii sa partajeze resursele fizice ca si cum fiecare dintre ei ar fi singurul proprietar.Platforma are capacitatea de a realiza mai multe cazuri de utilizare inovatoare, cum ar fi Wi-Fi roaming si serviciile Wi-Fi Smart City, care sunt oferite in siguranta fie prin implementari on-premise, fie prin implementari cloud-based, in cadrul conceptului Platform-as-a-Service in mediul virtualizat de tip cloud.In plus, Intracom Telecom va prezenta o colectie de studii de caz de ultima generatie, ingloband inteligenta artificiala, care revolutioneaza modul in care furnizorii de servicii de comunicatii si companiile obtin inteligenta din retelele si operatiunile lor.In cele din urma, din cadrul domeniului "Smart Cities", va fi expusa platforma unificata de orchestratie IoT (uiTOP ™) a companiei, generand un mediu unificat pentru gestionarea si controlul avansat al Intelligent Things, pe mai multe domenii verticale.Platforma are scopul de a permite aplicatiilor IoT sa se concentreze pe infrastructura Smart City, cum ar fi iluminatul, parcarea, gestionarea deseurilor si mediul inteligent, precum si energia si utilitatile, transportul si logistica.Pentru a explora solutiile si produsele expuse de Intracom Telecom la MWC Barcelona 2019, accesati urmatorul link: www.intracom-telecom.com/misc/mwc19/ Intracom Telecom este un furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii, care activeaza de peste 40 de ani pe piata.Intracom Telecom dezvolta solutii inovatoare in domeniile small-cell, transmisiuni wireless si acces wireless de banda larga, implementand cu succes in intreaga lume sistemele sale radio point-to-point si point-to-multipoint bazate pe cele mai avansate tehnologii IP.Mai mult, societatea ofera un portofoliu competitiv de solutii software generatoarea de venituri pentru operatorii telecom si o gama completa de servicii IT&C, concentrandu-se inclusiv asupra unor domenii precum Big Data, retele convergente sau cloud computing de tip privat, public sau guvernamental.Compania investeste sustinut in activitatea de cercetare-dezvoltare, dezvoltand produse de ultima generatie si solutii integrate capabile sa asigure indeplinirea cu succes a cerintelor clientilor.Peste 100 in mai mult de 70 de tari la acest moment au ales Intracom Telecom pentru tehnologiile sale de ultima generatie.Compania are peste 1.800 de angajati si detine subsidiare in Europa, Rusia si CSI Orientul Mijlociu si Africa, Asia si America de Nord. Pentru mai multe informatii, vizitati www.intracom-telecom.com