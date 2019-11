Intralogistica: 20 de ani cu Crown Wave®

Ziare.

In 2019 s-au implinit 20 de ani de cand order-picker-ul Wave® de la Crown a revolutionat operatiunile de depozitare, aducand un plus enorm sigurantei si eficientei prin inlocuirea scarilor in acest sector de activitate. De doua decenii ne ajuta sa depozitam eficient, in siguranta si nu numai.In cadrul celui mai mare eveniment de intralogistica din Marea Britanie, IMHX 2019, care a avut loc la National Exhibition Centre din Birmingham, au fost prezentate demonstratii live ale ultimelor modele de WAVE® in cadrul carora a fost subliniat faptul ca aplicatiile pentru acest Work Assist Vehicle sunt, practic, nelimitate.Daca pentru Crown ar fi fost necesara o dovada suplimentara a performantei tehnologice, atunci recunoasterea de la colegii din industrie trebuie sa fie cu siguranta aceasta dovada, iar Util SPC - unic distribuitor al Wave® - confirma superioritatea utilajelor Crown, indiferent ca este vorba de stivuitoare sau alte echipamente pentru intralogistica Crown Wave® Work Assist Vehicle este un instrument indispensabil atunci cand trebuie sa va ganditi la o solutie prin care operatorii din depozite sa manevreze usor incarcatura aflata la inaltime.Spre deosebire de obisnuitele scari sau carucioare manuale, Crown Wave® creste enorm productivitatea si ofera conditii depline de siguranta. El ajuta operatorul manual sa acceseze cele mai inalte rafturi de depozitare fara a risca nici un fel de accidentare, asa cum se intampla cu scarile clasice.In plus, Wave® se poate deplasa cu usurinta in interiorul spatiului de depozitare, putand fi descris ca un vehicul hibrid intre o nacela si un order-picker clasic. Wave® este gandit special pentru spatii mici. Principalul sau avantaj este acela ca poate permite operatorului sa se ridice si sa conduca vehiculul, simultan.In cazul utilizarii scarilor clasice, operatorul trebuie sa mute scara din loc in loc si sa coboare sau sa aseze marfurile la raft una cate una. Vehiculul poate functiona zile intregi fara incarcare, iar atunci cand e nevoie sa fie incarcat, acest lucru se poate face la orice priza de 220 V.Crown Wave® este importat in Romania exclusiv de catre compania giurgiuveana Util SPC ( www.utilspc.ro ), specializata in distributia de echipamente pentru intralogistica.Util SPC este unul dintre cei mai mari dealeri de stivuitoare noi din Romania, situandu-se in top 20 firme din judetul Giurgiu dupa cifra de afaceri si in top 5 din orasul Giurgiu. Util SPC este distribuitor al binecunoscutelor marci premium de stivuitoare Crown si Hyundai, precum si al marcii de transpalete Pegasolift (Italia).In ceea ce priveste Wave®, numai in ultimul an aceasta s-a comercializat in peste 300 de unitati, principalii clienti fiind hypermarketurile, magazinele cu piese auto, marile retele de bricolaj s.a.E vorba in general de companii care depoziteaza marfuri nu foarte grele, dar voluminoase, care se bucura de o viteza ridicata de miscare a stocurilor si care trebuie asezate pe rafturi aflate la inaltimi de 3-5 metri.