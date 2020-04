Iti lipseste zgomotul de la birou? Acest site a fost creat pentru tine

Ziare.

Un proiect Kids Creative Agency, imisstheoffice.eu iti ofera ocazia sa auzi din nou zgomotul alb specific activitatilor desfasurate la birou. Conversatii in surdina (majoritatea in franceza), "zumzetul" aparatului de aer conditionat, clampanitul de taste, chiar si plescaitul cuiva - astfel de sunete sunt difuzate atunci cand apesi butonul "Play" din coltul din stanga jos de pe home page.imisstheoffice.eu este mai mult decat un generator de zgomot. Site-ul pune la dispozitia utilizatorilor si planul virtual al unui birou, care iti permite sa activezi anumite sunete. De exemplu, daca dai click pe dozatorul de apa, vei auzi sunetul produs atunci cand incarci o cana cu apa. In mod similar, daca dai click pe imprimanta, vei putea asculta zgomotul inconfundabil al aparatului nelipsit din birouri in plina actiune.Poate iti lipseste sunetul pe care colegii tai il fac cand se asaza pe scaun. Cei de la Kids Creative Agency s-au gandit si la asta si l-au inclus pe lista sunetelor de birou pentru nostalgici. Iar daca ti-e dor de momentele de relaxare alaturi de colegi, te poti alina cu sunetele unui meci de ping-pong. "Inchide ochii si imagineaza-ti ca esti la birou."C.S.