Lansarea licitatiei pentru 5G va avea loc la sfarsitul anului

Ziare.

com

Aflat la Iasi pentru a lua parte la o conferinta internationala privind e-guvernarea, ministrul Alexandru Petrescu a spus nu poate fi decat increzator in ceea ce priveste implementarea 5G in Romania."Va pot spune ca 5G e un scop in sine, cel putin din perspectiva mandatului meu ca ministru", a precizat Petrescu.El a subliniat ca lansarea licitatiei 5G este prevazuta pentru sfarsitul anului 2019."Deja a fost publicat pe site-ul ministerului documentul ce contine strategia de implementare 5G. La momentul de fata, a trecut perioada consultarii publice, acum se compileaza, se analizeaza si se insereaza toate punctele de vedere emise de catre actorii ce contribuie la o buna desfasurare a implementarii si, mai tarziu, monetizarii 5G in Romania.Absolut fiecare document ce tine de lansarea aplicatiei 5G va fi in consultare publica atat pe site-ul ministerului si, evident, pe site-ul reglementatorului, ANCOM, care este institutia sub autoritatea careia vor fi facute demersurile pentru alocarea spectrului pentru tot ce tine de 5G", a raspuns jurnalistilor Alexandru Petrescu.Conform declaratiilor oficialului, 2019 si 2020 "sunt doi ani in care 5G se va lansa la nivelul tuturor statelor membre din UE"."Expectanta este sa avem investitii de la 60 la 100 de miliarde din partea operatorilor la nivelul intregii UE. Sunt convins ca exista un 'befor and after' 5G. 5 G va capacita foarte mult din tot ceea ce astazi citim in strategii de inteligenta artificiala, de IOT, internet networking, internetul lucrurilor, le vom vedea transpuse in realitate.Daca ne uitam la modelul cel mai avansat, cel al Coreei de Sud, unde deja 5G exista deja perimetral, acum se lanseaza si in zona comerciala si deja are aplicabilitate in zona industriala. In Italia deja a avut loc una dintre licitatii pentru alocare de spectru 5G si a fost un succes fulminant, cel putin din punct de vedere al bugetului de stat italian", a declarat ministrul Petrescu.