Laserul romanesc a starnit un scandal si proiectul revolutionar e blocat

La Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH) se lucreaza la proiectul Infrastructura Luminii Extreme - Fizica Nucleara (ELI-NP) . Fara alte precizari, acest proiect e poate cel mai ambitios pentru cercetarea romaneasca si unul extrem de important, deoarece, cand va fi finalizat, va demonstra ca se poate cerceta ceva si la noi.Pana atunci, proiectul "laserului de la Magurele" - cum mai e cunoscut acest demers - este blocat in urma unor acuzatii aduse institutului. EuroGammaS, un grup de cercetatori straini, trebuia sa instaleze o parte din echipamentele necesare pentru proiect. In schimb, a dat in judecata institutul din Romania.