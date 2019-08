Lentilele de contact cu care poti da zoom doar clipind

Ziare.

Acest lucru este posibil cu ajutorul unor lentile robotice dezvoltate de oamenii de stiinta de la Universitatea California - San Diego. Odata ce lentilele de contact speciale au fost aplicate pe ochii unei persoane, aceasta trebuie sa clipeasca de doua ori pentru a focaliza si sa repete actiunea pentru, arata oamenii de stiinta intr-un studiu publicat in jurnalul Advanced Functional Materials, potrivit DocWire News Lentilele se bazeaza pe o tehnologie folosita in cazul asa-numitilor "roboti soft", realizati din materiale care pot imita miscarile sistemului biologic natural, care pot, de exemplu, manipula obiecte foarte fragile, cum ar fi un ou. In cazul de fata, materialul imita mecanismele ochiului uman.Daca majoritatea robotilor soft sunt controlati manual sau folosind un cod scris in prealabil, lentilele folosesc o interfata om-masinarie controlata prin miscarile ochiului si prin semnalele electrooculografice astfel produse.Lentilele propriu-zise sunt realizate din apa salina prinsa intre doua pelicule polimerice electroactive si sunt controlate de cinci electrozi care detecteaza potentialul electric al ochiului. Acest potential electric se modifica atunci cand o persoana clipeste, generand schimbarea formei lentilelor, care devin mai concave sau mai convexe, ceea ce inseamna practic ca utilizatorul poate da zoom in si zoom out doar clipind.Lentilele nu au fost folosite inca pe ochiul uman, ci doar in instalatii externe, dar cercetatorii spera sa aiba in curand un prototip de dimensiuni corespunzatoare pentru validarea conceptului. Tehnologia este, asadar, inca in fasa, insa, odata pusa la punct, ar putea avea beneficii uriase, in special in ceea ce priveste persoanele cu dizabilitati.C.S.