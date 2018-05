Liceul care foloseste camere cu inteligenta artificiala pentru a-i depuncta pe elevii neatenti

Ziare.

In luna martie, un liceu din provincia Hangzhou a instalat intr-una dintre clasele in care invata elevii sai un "sistem inteligent de gestionare a comportamentului din salile de clasa", noteaza Futurism Sistemul, care va fi extins in tot liceul pana la inceputul verii, foloseste tehnologia de recunoastere faciala pentru a supraveghea elevii.La fiecare 30 de secunde, trei camere instalate in fata clasei scaneaza fata fiecarui elev si isi poate da seama daca acesta manifesta surpriza, tristete, antipatie, furie, fericire, teama sau niciun fel de sentiment.Totodata, camerele inregistreaza comportamentul fiecarui elev in clasa, observand daca acestia citesc, asculta, scriu, ridica mana sau stau cu capul pe banca.Sistemul inteligent il notifica pe profesor in timp real in cazul in care un elev pare neatent. De asemenea, profesorul poate consulta la sfarsitul orei un raport cu o expresie "medie" a fiecarui elev.Scopul acestui sistem este acela de a-i ajuta pe profesori sa isi imbunatateasca tehnicile de predare in functie de reactiile elevilor, a spus directorul scolii, Ni Ziyuan, pentru publicatia Hangzhou, aflata sub controlul Guvernului de la Beijing. Insa sistemul este folosit si pentru a nota elevii in functie de cat de atenti sunt - sau par."Elevii care se concentreaza la ora vor fi notati cu A, in timp ce elevii care au mintea in alta parte vor fi notati cu B", a precizat Ni Ziyuan.Sistemul de educatie din China este deja foarte exigent, iar acum elevii au un motiv de stres in plus."Nu indraznesc sa fiu distrat de cand au fost instalate camere in salile de clasa. Este ca si cum niste ochi misteriosi ma urmaresc tot timpul", a spus un elev pentru Hangzhou.C.S.