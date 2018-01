Lumea in 2018. Ce obiceiuri vom schimba sau vom adopta anul acesta

1. Verificarea vremii de pe telefon dimineata si alte obiceiuri de zi cu zi devin aspecte de care se ocupa "asistentul personal"

Un nou an inseamna si noi trenduri, iar multe dintre ele vor deveni parte din viata noastra mai curand decat am crede.Asa cum incet, incet, ne-am instalat cu totii confortabil in retelele de socializare si a devenit aproape o anomalie sa nu ai un cont pe un asemenea site, si trendurile ce abia se lanseaza ar putea deveni obiceiuri cotidiene.Iata cateva dintre obiceiurile pe care e foarte posibil sa le adoptam anul acesta:Amazon a fost prima companie care a adus in casele oamenilor un asistent personal robotizat, o boxa ce poarta numele de Alexa . Ea poate fi cumparata la noi in tara si cei pasionati de gadgeturi detin deja un asemenea asistent.Ce poate face ea? Iti poate spune cum e vremea in orice colt al lumii, iti poate schimba melodiile, iti poate stinge si aprinde lumina si iti poate controla termostatul, astfel incat sa dai o comanda de la distanta.Desigur, sunt lucruri care nu presupuneau un efort prea mare, insa e mult mai placut sa nu trebuiasca sa te mai ridici din canapea ca sa stingi lumina si sa nu te mai deplasezi pana la calculator cand gatesti si asculti muzica.In Romania, un sfert dintre adulti se declara fumatori, asadar fumatul este un obicei cotidian pentru multi dintre noi. Ramas la fel de decenii intregi, e greu sa ne imaginam cum acest obicei se poate schimba.Totusi, ultimii ani au adus noutati si in aceasta privinta, iar dispozitivele de fumat care nu mai implica ardere au devenit tot mai comune. Tocmai de aceea, 2018 pare a fi anul in care tigarile clasice si fumul cu miros neplacut vor fi schimbate cu dispozitive precum IQOS . Ai putea avea un an nou lipsit de haine imbibate de miros de tigara.Vehiculele electrice deja castiga teren si la propriu, si la figurat, iar mijloacele de transport alternative precum trotinetele electrice sau bicicletele electrice devin tot mai utilizate.Deja s-a conturat un important trend printre tineri, acela de a nu mai considera achizitia unei masini importanta, asa ca putem spune ca inlocuim incet, dar sigur, mijloacele de transport poluante cu unele mai prietenoase cu mediul.In plus, din cauza aglomeratiei din marile orase, tot mai multi romani isi indreapta atentia catre mijloace de transport cu care sa poata ajunge mai repede la destinatie si care sa nu implice statul la coada la semafor.Daca inainte aveai obiceiul de a iesi din casa si a intra in masina, e posibil ca vara viitoare sa mergi la serviciu cu trotineta.