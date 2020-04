Masca nu ascunde cine esti: Tehnologia care-ti recunoaste chiar si fata acoperita

Ziare.

Duminica, Corsight a anuntat ca va folosi fondurile pentru a promova platforma si a continua dezvoltarea acesteia, transmite Reuters.In martie, compania chineza Hanwang Technology a anuntat ca a creat o tehnologie care poate recunoaste fetele oamenilor atunci cand poarta masti, asa cum procedeaza multi din cauza coronavirusului.Corsight a anuntat ca ofera un sistem de recunoastere faciala capabil sa proceseze informatii oferite de camere video si care poate raspunde dificultatilor provocate de epidemia de coronavirus, in timpul careia o mare parte din oameni au fetele acoperite partial.Tehnologia poate fi utilizata pentru a-i avertiza pe cei care nu respecta caarantina si ies in spatii publice purtand masti, potrivit Corsight.Daca o persoana dintr-o organizatie este diagnosticata cu COVID-19, sistemul poate produce rapid un raport referitor la persoanele care s-au aflat in apropierea bolnavului, a aratat compania.Corsight a mai spus ca are sisteme permanente instalate in aeroporturi si spitale europene, orase asiatice, departamente de politie si puncte de trecere a frontierei sud-americane.Corsight, inregistrata la Tel Aviv, a fost infiintata la sfarsitul anului 2019 si are 15 angajati. Compania este o filiala a Cortica Group, care a atras peste 70 de milioane de dolari pentru a dezvolta tehnologie de inteligenta artificiala.