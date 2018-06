Masinarie versus om in primul concurs public de dezbateri: 1-1

Ziare.

com

De curand, o noua masinarie dezvoltata de IBM s-a dovedit un adversar redutabil si intr-un concurs de dezbateri in care s-a confruntat cu doi concurenti umani cu experienta, scrie The Guardian In fata publicului adunat la inceputul saptamanii intr-o sala de la sediul IBM din San Francisco, masinaria numita Project Debate, un panou negru cu o "gura" animata albastra, a formulat argumente coerente pe tema subventionarii explorarii spatiului si a extinderii utilizarii telemedicinei.Unul dintre adversarii sai a fost campionul national israelian la dezbateri din 2016.In ambele dezbateri, publicul a apreciat ca Project Debater s-a descurcat mai putin bine la prezentare, insa a fost mai bun in ceea ce priveste cantitatea de informatii transmisa. Si in pofida unor "impleticiri", inteligenta artificiala a fost votata in urma celei de-a doua dezbateri ca fiind mai convingatoare, reusind sa schimbe parerea audientei.Publicatia citata considera necesar sa mentioneze ca in sala s-au aflat si multi angajati IBM, fiind posibil ca acestia sa fi fost putini partinitori.In orice caz, IBM spera ca prin continuarea cercetarilor sa poata fi creat in cele din urma un asistent virtual sofisticat, capabil sa asimileze o cantitate foarte mare si foarte diversa de informatii pentru a construi argumente convingatoare si pentru a lua decizii adecvate. Acesta s-ar diferenta, asadar, de asistentii virtuali din prezent, care nu fac decat sa raspunda la intrebari si la solicitari.Prin Project Debater, IBM a vrut sa demonstreze capacitatea robotilor sai de a procesa un numar urias de informatii, inclusiv milioane de articole din presa pe subiecte foarte variate si sa transforme franturi de argumente intr-un discurs articulat.Masinaria reprezinta incununarea a sase ani de cercetari, fiind o versiune mai performanta a super-computerului Watson al companiei.C.S.